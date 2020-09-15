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Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на вопросы о болезни матери: "Попробуйте понять, что я чувствую"

Сегодня, 19:42

Девушка попросила подписчиков прекратить спрашивать ее о здоровье мамы

24-летняя дочь больной онкологией актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгое время заговорила о болезни своей матери. В Instastories девушка ответила на ряд вопросов от своих подписчиков. Не обошлось и без интереса к болезни Заворотнюк.

Отметим, что семья звезды "Моей прекрасной няни" не комментирует ее здоровье. О состоянии Заворотнюк в СМИ и соцсетях лишь догадываются. Девушка также не стала делиться подробностями здоровья Анастасии, призвав всех прекратить терроризировать ее вопросами о маме.

"Хочу вас попросить не писать мне о том, что если наша семья является публичными людьми, то мы должны рассказывать абсолютно обо всем, что происходит у нас в жизни. Мы избрали такую позицию, прошу уважать наше решение, и не задавайте такие вопросы. Попробуйте поставить себя на мое место и понять хоть немного, что я чувствую, понять, что не нужно писать мне эти вопросы. А всем тем, кто молится и искренне желает добра и здоровья моей маме, я хочу сказать огромное спасибо", – сказала Анна.

Скриншот: Instagram Анна Заворотнюк (Стрюкова)

Напомним, Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram. Ранее бывший муж Анастасии Заворотнюк раскрыл шокирующие факты их разрыва.

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