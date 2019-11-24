Дочь Анастасии Заворотнюк поздравила актрису с днем матери

Анна опубликовала фото Заворотнюк в Instagram

Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк поздравила актрису с днем матери. В своем Instagram Анна Заворотнюк-Стрюкова опубликовала шикарное фото своей звездной мамы.

До сих пор официальной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк мало. Пока в сети обсуждают то, что муж актрисы Петр Чернышев удалил все фотографии из своего Instagram, ее дочь Анна разместила фотографию звезды "Моей прекрасной няни" на своей странице в социальной сети.

Так в insta-сторис Анны Заворотнюк-Стрюковой появился снимок, на котором актриса позирует в ярком платье. "С днем матери", – добавила короткую подпись Анна.

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

К слову, день матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября.

Напомним, что у Анастасии Заворотнюк, кроме дочери Анны, есть сын Майкл от бизнесмена Дмитрия Стрюкова, а также младшая дочь Мила от фигуриста Петра Чернышева.

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