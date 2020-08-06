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Дочь Анастасии Заворотнюк серьезно заболела: девушка рассказала, в каком она состоянии

Сегодня, 14:48

Девушка ждет результаты анализов и не выходит из своей комнаты

Анна Заворотнюк, дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, сообщила, что серьезно заболела. Подробностями девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Анна сдала тест на коронавирус, и сейчас ждет результатов.

"Привет мои хорошие, сейчас мне хотелось бы с вами поговорить о вирусе. И напомнить вам, чтобы вы были очень осторожны. Дело в том, что я заболела, и очень сильно. Сдала тест на COVID-19, но результат пока не пришел. Симптомы очень похожи на сильную простуду (температура, заложенность носа и кашель). С одной стороны, я понимаю, что, наверное, мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет", – пишет Заворотнюк-младшая.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

С другой стороны, девушка понимает, что так или иначе всем нужно быть аккуратными, особенно тем, кто живет с пожилыми родственниками.

"По общей статистике молодой организм гораздо проще справляется с вирусом, а вот пожилым людям это дается очень тяжело. Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате, и высовываю нос только чтобы забрать тарелку с едой. Берегите себя и близких", – написала девушка.

Анастасия Заворотнюк вышла на связь – смотрите видео:

Ранее девушка сообщала, что собирается переехать в Москву. Напомним, источник рассказал о состоянии здоровья больной раком Заворотнюк.

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