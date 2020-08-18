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Дочь Андрея Кузьменко в день рождения отца открыла собственное заведение в Киеве

Сегодня, 11:02

Фотографиями с праздника поделился DZIDZIO

Вчера, 17 августа, 52 года могло бы исполниться знаменитому украинскому музыканту Кузьме Скрябину (Андрею Кузьменко), которому президент Украины посмертно присвоил звание Героя Украины. В день рождения отца его дочь Барбара Кузьменко открыла собственное заведение в Киеве.

На открытии в столице побывал артист DZIDZIO (Михаил Хома), который поделился фотографией с семьей Кузьменко на своей странице в Instagram.

В кадре Дзидзьо запечатлен рядом с супругой Андрея – Светланой Бабийчук, его дочерью Барбарой и ее мужем Виктором.

DZIDZIO, Светлана Бабийчук, Барбара и ее муж Виктор
DZIDZIO, Светлана Бабийчук, Барбара и ее муж Виктор
Фото: instagram.com/dzidzio

"В день рождения Кузьмы его дочь Барбара и зять Виктор открыли невероятно теплое и атмосферное заведение "Львовские круассаны" в Киеве. Хозяева и я приглашаем всех в "Місце щасливих людей"! Давайте встречаться вместе здесь, есть вкусные круассаны с кофе, делать селфи и обниматься", – написал в посте DZIDZIO.

20 декабря 2019 года Мария-Барбара Кузьменко вышла замуж за своего сокурсника Виктора Тура. Девушка сыграла роскошную свадьбу, на которую были приглашены представители украинского шоу-бизнеса.

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Напомним, что Андрей Кузьменко трагически погиб в ДТП в феврале 2015 года. Накануне Могилевская, Пономарев, Руслана и другие звезды почтили память Кузьмы Скрябина в социальных сетях.

Андрей Кузьменко получил звание народного артиста Украины посмертно – смотрите сюжет:

Мы также писали, что дочь Андрея Кузьменко выпустилась из столичного ВУЗа и получила диплом врача.

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