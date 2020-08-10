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Дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от известного актера – СМИ

Сегодня, 11:58

Западные СМИ предполагают, что у пары родилась девочка

30-летняя дочь знаменитого голливудского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера Кэтрин впервые стала мамой, сообщает ET. Ребенка она родила от своего супруга, 40-летнего актера Криса Прэтта.

Радостную новость, как говорится в сообщении издания, подтвердил брат Кэтрин – Патрик Шварценеггер. Журналисты ET подловили парня в прошедшее воскресенье возле рынка в Санта-Барбаре, Калифорния. Парень нес небольшую коробку, перевязанную розовой лентой.

Скриншот: etonline.com

Журналист на видео поздравил Патрика с тем, что тот стал дядей. В ответ он поднял палец вверх и поблагодарил за поздравления.

"У них все хорошо, приобрел ей небольшой подарок", – сказал Шварценеггер-младший.

СМИ уверены, что у Кэтрин и Криса родилась девочка, так как подарок был перевязан лентой розового цвета. Патрик не стал делиться подробностями с репортером, поэтому пол ребенка остается тайной. Точно так же, как и дата его рождения.

Хотя Патрик не упомянул, когда родился ребенок, источник сообщает ET, что автомобиль Криса Прэтта был замечен в больнице Святого Иоанна в Санта-Монике, штат Калифорния, в пятницу днем.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер
Фото: Instagram

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Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер поженились в июне 2019 года. Торжество не было пышным, и, по информации СМИ, пара пригласила лишь родственников и близких друзей. Ранее Арнольд Шварценеггер поделился своими эмоциями по поводу скорого появления внука или внучки.

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