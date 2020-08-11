Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дочь Арнольда Шварценеггера с мужем назвали пол и имя их первенца

Сегодня, 08:00

У пары родилась девочка

Вчера, 10 августа, стало известно, что 30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин и ее 41-летний муж, актер Крис Прэтт, впервые стали родителями. Если ранее об этом сообщили западные СМИ (появление племянницы подтвердил им младший брат Кэтрин – Патрик Шварценеггер), то сейчас это официально: у пары родилась дочь.

На своей странице в Instagram Крис опубликовал фото, на котором они с Кэтрин держат маленькую ручку своей новорожденной дочери.

"Мы очень рады объявить о рождении нашей дочери, Лайлы Марии Шварценеггер-Прэтт. Счастливее мы и быть не могли. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Нам очень повезло. С любовью – Кэтрин и Крис", – подписал публикацию Прэтт.

Скриншот: instagram.com/prattprattpratt

Актер не сообщил, когда именно они с Кэтрин стали родителями. Предполагается, что девочка появилась на свет в пятницу, 7 августа, когда автомобиль Прэтта был замечен в больнице Святого Иоанна в Санта-Монике, штат Калифорния.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер поженились в июне 2019 года. Торжество не было пышным, и, по информации СМИ, пара пригласила лишь родственников и близких друзей. Ранее Арнольд Шварценеггер поделился своими эмоциями по поводу скорого появления внука или внучки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
роды Арнольд Шварценеггер крис прэтт дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Норма воды и лучшие фрукты: топ-7 мифов о ПП
Норма воды и лучшие фрукты: топ-7 мифов о ПП
КНР запустила медицинскую блокчейн платформу
КНР запустила медицинскую блокчейн платформу
Блокчейн фирма Lykke объединится с Cardano
Блокчейн фирма Lykke объединится с Cardano

Популярные статьи

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Вчера, 13:47Fun

Парень отказался от алкоголя и наркотиков: как он изменился спустя пять лет (фото)

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

Вчера, 13:07Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 11:30Food

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Как дочь королевы Елизаветы II планирует отметить свое 70-летие: появились подробности

Вчера, 08:15Fun

Коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды: курьезное видео

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 10 августа: Весам нужно быть доброжелательными, а Скорпионы почувствуют себя супергероями

9 августаШоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

9 августаТехно

Не НЛО: в небе замечена вереница из 57 новых спутников SpaceX

9 августаFun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

9 августаПсихология

Гороскоп на неделю 9-15 августа: все знаки зодиака

8 августаШоу-бизнес

В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

8 августаШоу-бизнес

В семье Каменских и Потапа долгожданное пополнение: видео

8 августаFun

День кошек 2020: как отдыхают на море одесские коты (фото)

Новости партнеров

Диабет, проблемы с сердцем: какую кашу мы зря считаем полезной
Диабет, проблемы с сердцем: какую кашу мы зря считаем полезной
Woodstock Fund начинает работать с узлом Oracle Node
Woodstock Fund начинает работать с узлом Oracle Node
Пять советов ВОЗ по здоровому питанию
Пять советов ВОЗ по здоровому питанию
Разрушаем ТОП-7 мифов о правильном питании
Разрушаем ТОП-7 мифов о правильном питании
Компания Bitfinex объявила о сотрудничестве с Cardano
Компания Bitfinex объявила о сотрудничестве с Cardano
Проскурякова показала прогулку по Москве
Проскурякова показала прогулку по Москве
Платформа Multiplier начинает выпускать собственные токены MXX
Платформа Multiplier начинает выпускать собственные токены MXX
Что такое биткоин кошелек?
Что такое биткоин кошелек?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять