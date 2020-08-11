Дочь Арнольда Шварценеггера с мужем назвали пол и имя их первенца

У пары родилась девочка

Вчера, 10 августа, стало известно, что 30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин и ее 41-летний муж, актер Крис Прэтт, впервые стали родителями. Если ранее об этом сообщили западные СМИ (появление племянницы подтвердил им младший брат Кэтрин – Патрик Шварценеггер), то сейчас это официально: у пары родилась дочь.

На своей странице в Instagram Крис опубликовал фото, на котором они с Кэтрин держат маленькую ручку своей новорожденной дочери.

"Мы очень рады объявить о рождении нашей дочери, Лайлы Марии Шварценеггер-Прэтт. Счастливее мы и быть не могли. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Нам очень повезло. С любовью – Кэтрин и Крис", – подписал публикацию Прэтт.

Скриншот: instagram.com/prattprattpratt

Актер не сообщил, когда именно они с Кэтрин стали родителями. Предполагается, что девочка появилась на свет в пятницу, 7 августа, когда автомобиль Прэтта был замечен в больнице Святого Иоанна в Санта-Монике, штат Калифорния.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер поженились в июне 2019 года. Торжество не было пышным, и, по информации СМИ, пара пригласила лишь родственников и близких друзей. Ранее Арнольд Шварценеггер поделился своими эмоциями по поводу скорого появления внука или внучки.

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