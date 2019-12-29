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Дочь Брюса Ли судится с китайской сетью фаст-фуда: подробности инцидента

Наследница легендарного актера требует 30 миллионов долларов компенсации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28
Дочь Брюса Ли подала в суд на сеть фаст-фудов
Дочь Брюса Ли подала в суд на сеть фаст-фудов
Фото: instagram/brucelee

Дочь Брюса Ли, которая ранее в этом году раскритиковала Квентина Тарантино, на этот раз судится с китайской сетью фаст-фуда. Шеннон Ли подала в суд на компанию за использование в рекламных целях образа ее отца, и требует 30 миллионов долларов компенсации, сообщает ВВС.

О секс-скандале вокруг рекламы пельменей смотрите в сюжете:

В своем иске против компании Real Kungfu Шеннон Ли требует прекратить использование изображения, напоминающее ее знаменитого отца – Брюса Ли. На логотипе сети быстрого питания изображен человек в желтой футболке в позе мастера боевых искусств. Шеннон рассчитывает на компенсацию в размере 30 миллионов долларов.

Фото: instagram/breakingasia

В свою очередь представители Real Kungfu утверждают, что местная власть одобрила использование этого логотипа. Более того, именно это изображение компания официально зарегистрировала и использует уже в течение 15 лет.

"Мы озадачены тем, что после стольких лет нам теперь предъявляют иск, и мы в настоящее время изучаем дело и готовим наш ответ", – говорит ответчик.

Напомним, что в сети появился трейлер сериала "Воин" по рукописям Брюса Ли.

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