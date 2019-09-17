По секрету всему свету: дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини

Принцесса Шарлотта рассказала, что ждет появления сестрички

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Британское общество давно задается вопросом – когда в семье принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон снова ждать пополнения. И кажется, надежды британцев оправдаются. По крайней мере, если верить рассказам младшей дочери королевской четы – четырехлетней принцессе Шарлотте, произойдет это совсем скоро.

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Отметим, что в этом году маленькая наследница престола впервые пошла в школу и уже успела с одноклассниками и учителями поделиться самыми сокровенными тайнами ее известных родителей. Так, праправнучка королевы Елизаветы II не смогла сдержать эмоций и проболталась про беременность герцогини Кейт Миддлтон. Более того, девочка громко и на весь класс заявила, что ждет на появление сестрички.

Этот разговор подслушала одна из помощниц учителей и рассказала австралийскому изданию New Idea. Ко всему, примечательная деталь в образе герцогини - смена прически с осветленными и подстриженными локонами – говорит сама за себя.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Супруга принца Уильяма в начале каждой из трех беременностей меняла прическу. Предполагается, что таким образом Кейт старается отвлечь внимание от своей фигуры.

Напомним, что недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали британцев.

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