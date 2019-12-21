Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото со свадьбы

В сети появились первые фото торжества

Мария-Барбара Скрябина вышла замуж Фото: instagram.com/dzidzio

Дочка украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) Мария-Барбара вышла замуж. Отметим, что лидер группы "Скрябин" погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.

Откровенные признания мамы Кузьмы Скрябина смотрите в этом видео:

После смерти звездного отца девушка не появлялась на публике и даже свою страницу в Instagram закрыла. О свадьбе Марии сообщил украинский певец DZIDZIO. На опубликованных кадрах артист позирует вместе с молодоженами.

Мария-Барбара Скрябина вышла замуж Фото: instagram.com/dzidzio

"Я сегодня пришел поздравить с днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася — единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью", — написал DZIDZIO на своей странице в Instagram.

Супругом Барбары стал ее сокурсник – Виктор Тур. Они вместе учатся в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, куда и Виктор, и Барбара поступили в 2014 году.

Напомним, что недавно Александр Пономарев показал архивное совместное фото с Кузьмой Скрябиным.

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