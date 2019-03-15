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Дочь Лилии Ребрик дебютировала в кино

Старшая дочь телеведущей Диана сыграла роль в сериале "Сердце матери"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:42
Дочь Лилии Ребрик сыграла главную роль в сериале "Сердце матери"
Дочь Лилии Ребрик сыграла главную роль в сериале "Сердце матери"
Фото: Канал "Украина"

В понедельник, 18 марта, в 21:00 на канале "Украина" состоится премьера 24-серийного фильма "Сердце матери" совместного производства кинокомпании Star Media и канала. В центре сюжета – история Аси Демидовой, которая мечтает стать модельером.

После смерти матери Ася остается совсем одна. Девушка собирается поступать в институт, но в аттестате обнаруживается ошибка, а прием документов уже заканчивается. Поэтому Ася устраивается на одну из самых низких должностей на швейной фабрике, куда ее берут без опыта. Благодаря усердию, трудолюбию и явным способностям она скоро получает повышение.

Кадр из сериала "Сердце матери"
Кадр из сериала "Сердце матери"
Фото: Канал "Украина"

Судьбоносная встреча с директором фабрики Артемом Ермолаевым заканчивается свадьбой. Однако счастью не суждено длиться долго: однажды на машину, в которой едут Ася, Артем и их маленькая дочка Надя, совершено нападение. Артем погибает, Надя исчезает без следа... Теперь Ася должна во что бы то ни стало найти свою дочь.

Исполнительница роли Аси – популярная актриса Олеся Фаттахова – и сама мама. По ее словам, прежде, чем взяться за эту работу, она долго думала.

"Ни одной матери не пожелаешь потерять своего ребенка. У меня уже взрослая дочь – ей 8 лет, и 2 раза я ее теряла. Это настоящий кошмар, – признается Олеся Фаттахова. – Материнская любовь – важнейшая составляющая нашей жизни и, я убеждена, что именно она больше всего тронет зрителя".

Кадр из сериала "Сердце матери"
Кадр из сериала "Сердце матери"
Фото: Канал "Украина"

А вот в роли той самой пропавшей девочки Нади – дочь ведущей "Ранку з Україною" Лилии Ребрик. Это первая масштабная киноработа 6-летней Дианы Дикой. По сюжету, Надя попадает в детский дом.

"Честно говоря, я не очень видела нашу Диану в этой роли, – говорит Лилия Ребрик. – Бездомный ребенок, у которого нет родителей, думаю: "Да куда там, какие шансы". Но когда я увидела ее в кадре, это было "вау" – настолько глубокие глаза, которыми она может сказать намного больше, чем другие с помощью текста. Диана может просто стоять и грустить, и ты действительно веришь, что это бездомный ребенок".

В сериале также снялись актеры Алексей Нагрудный, Артем Алексеев, Людмила Загорская, Илья Алексеев, Алла Масленникова, Олеся Жураковская, Даша Трегубова и многие другие.

Кадр из сериала "Сердце матери"
Кадр из сериала "Сердце матери"
Фото: Канал "Украина"

Режиссер-постановщик – Александр Итыгилов. Оператор-постановщик – Андрей Поливаный-Бухтияров. Авторы сценария – Алан Хрумов, Алена Купцова, Евгения Вагина, Ольга Жабина. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Евгений Лященко, Алексей Терентьев, Влад Ряшин. Производством по заказу канала "Украина" занималась кинокомпания Star Media. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2018 году.

Смотрите премьеру сериала "Сердце матери" с понедельника по четверг в 21:00 на канале "Украина".

Ранее мы писали, что голосом Лилии Ребрик заговорит супермама из фильма "Диво-парк".

Как прошла премьера анимационного фильма "Диво-парк" – смотрите в видео:

Лилия Ребрик и "Братья Шумахеры"
Видео: Канал "Украина"

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