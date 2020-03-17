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"Живу с этим страхом": дочь Любови Успенской обвинила певицу в преследованиях

Татьяна Плаксина дала новое скандальное интервью

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:17

После публичной ссоры на всю страну со своей звездной матерью Любовью Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию и уехала жить в Америку. Там девушка, по ее словам, начала новую жизнь без контроля со стороны певицы. Отметим, что единственная дочь звезды шансона обвинила мать в жестком обращении и предпочла теперь жить с родным отцом.

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Но на этом обвинения со стороны 30-летней девушки не закончились. На этот раз Татьяна заявила, что мать продолжает ее преследовать. Специально к ней в Лос-Анджелес прилетел российский журналист Дмитрий Борисов, чтобы взять у нее интервью для программы "Пусть говорят". Журналист утверждает, что Татьяна была абсолютно адекватной, в хорошей форме, но очень сильно обижена на мать.

"Я уехала, занимаюсь своей жизнью, творчеством, здоровьем. На меня льют грязь. Одна из этих людей гувернантка Люда, которая меня вырастила. Она собирала мой чемодан перед моим отъездом в Лос-Анджелес, складывала свитера для папы, я ей подарила свою картину — в знак примирения. Она у меня просит прощение за то, что она говорила в мой адрес: я больная и меня лечить надо. Улетаю — и тут Людонька на телевидении кричит, что я больная", — рассказала Плаксина.

Любовь Успенская представила песню на украинском языке:

Татьяна утверждает, что и сейчас Любовь Успенская пытается контролировать ее жизнь. Знакомые звезды следят за ней и в США, читают ее личные переписки в социальных сетях.

"Мне очень хочется думать, что в безопасности. Я живу с этим страхом преследования. Это не проходит так быстро. Конечно, мне по-прежнему бывает страшно", — говорит Татьяна. На вопрос журналиста любит ли она маму, 30-летняя девушка после паузы ответила отрицательно.

Напомним, что до этого дочь Любови Успенской выдвинула новые обвинения матери.

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