Дочь Майкла Джексона впервые прокомментировала скандальный фильм об отце

Девушка обратилась к фанатам с просьбой

Майкл Джексон Фото: AFP

Дочь поп-короля Майкла Джексона впервые прокомментировала скандальный фильм "Покидая Неверленд", который выпустил канал HBO. Пэрис Джексон также попросила поклонников меньше интересоваться ее личной жизнью. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"На самом деле, я еще не делала никаких официальных заявлений, особенно зная, как это может повлиять на мою работу", - написала Пэрис Джексон.

После этого она написала обращение к поклонникам и прессе, попросив их относиться к ее жизни немного проще, а потом утверждала, что не имела намерения оскорбить поклонников.

"Я не хотела вас обидеть, сказав, что вы должны быть спокойны. Я знаю, что несправедливость неприятная. Но реагирование со спокойным умом, как правило, более логично, чем действовать в гневе", – написала 20-летняя Пэрис Джексон.

Фильм "Покидая Неверленд" ("Leaving Neverland") получил большой резонанс в сети и на телевидении. В основе ленты – интервью программиста Джеймса Сейфчака и хореографа Уэйда Робсона. Оба выросли рядом с Майклом Джексоном, жили на его ранчо "Неверленд", ездили с певцом в туры, снимались в клипах и рекламе. В фильме мужчины уверяют, что наставник злоупотреблял дружбой. Якобы он с семи лет заставлял смотреть порно и склонял к интиму. Подробности, которые герои рассказывают в картине, шокировали зрителей.

Напомним, после того, как мир увидел этот фильм, поклонники певца разделились на два фронта, и даже три крупнейшие радиостанции в Канаде сняли с ротации песни поп-короля. С официальным заявлением выступил директор по маркетингу и коммуникациям медиахолдинга Cogeco Media Кристен Дикер.

Более того, останки короля поп-музыки Майкла Джексона хотят эксгумировать.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram