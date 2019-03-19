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Дочь Майкла Джексона впервые вышла в свет после слухов о самоубийстве

Пэрис Джексон появилась на публике со своим бойфрендом Габриэлем Гленном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39
Дочь Майкла Джексона - Пэрис
Дочь Майкла Джексона - Пэрис
Фото: instagram.com/parisjackson

По всей видимости, информация о попытке суицида дочери Майкла Джексона действительно не соответствует реальности. На днях актриса и модель Пэрис Джексон вышла в свет. Девушка появилась на публике в компании своего бойфренда, рокера Габриэля Гленна. 

Пара посетила мировую премьеру картины "Грязь" в стильных total-black нарядах. Пэрис Джексон, хоть и без лишних эмоций, но все же позировала перед объективами фотографов и выглядела довольно свежо.

Пэрис Джексон вышла в свет со своим бойфрендом Габриэлем Гленном
Пэрис Джексон вышла в свет со своим бойфрендом Габриэлем Гленном
Фото: Getty Images

Отметим, недавно многие СМИ сообщили о попытке 20-летней дочери Майкла Джексона покончить с собой. Якобы Пэрис Джексон 16 марта собиралась свести счеты с жизнью. Западная пресса ссылалась на очевидцев. Однако сама Пэрис Джексон обвинила СМИ во лжи.

Дочь поп-короля спустя несколько дней написала гневный пост в Twitter, где обвинила издание TMZ во лжи. Однако Пэрис не стала погружаться в детали инцидента. 

Ранее мы писали, что после выхода скандального фильма о Майкле Джексоне, мировые бренды отказались работать с наследием поп-короля.

Смотрите видео о подробностях жизни Майкла Джексона:

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