Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на преследования прессы: "Не являюсь виновником поведения моего отца"

19-летняя девушка пригрозила журналистам

На днях сын российского актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельную аварию в Москве, виновником которой стал его отец. Мужчина поддержал актера и принес свои соболезнования семье погибшего водителя-курьера Сергея Захарова.

А вот дочь Михаила Анна-Мария сразу после аварии заявила, что ничего другого она не ожидала от папы. Теперь 19-летняя девушка пожаловалась на преследование со стороны СМИ.

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария Фото: instagram.com/amefremova

Дочь актера заявила, что журналисты дежурят у ее подъезда, врываются в ее личное пространство и нарушают ее права. Анна-Мария опубликовала видео, на котором запечатлен оператор одного из российских телеканалов. Снимая на камеру дочь Ефремова, они задают вопрос о ее отце, а вот девушку беспокоит совсем другое – есть ли у них право на съемки.

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"Подобная деятельность людей, которые имеют наглость называть себя журналистами, должна быть остановлена и пресечена, так как она неэтична и незаконна. Я не объект для добычи „горячих" новостей и не являюсь виновником поведения моего отца. Прошу СМИ меня более не беспокоить и не снимать без моего согласия. Комментариев по поводу моей семьи и ситуации в целом не будет", — написала дочь Ефремова на своей странице в Instagram.

Напомним, что 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов врезался на встречной полосе в фургон. От полученных травм в больнице скончался водитель-курьер – 57-летний Сергей Захаров. Сам же Михаил свою вину признал и извинился перед семьей погибших.

По его словам, он не собирается уклоняться от закона и понесет ответственность в полной мере. В СМИ даже предполагали, что Ефремов пытался совершить самоубийство. Родственники якобы утверждают, что на шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении. Но позже адвокат актера опроверг эти слухи.

Актеру грозит до 12 лет лишения свободы, а до августа Михаил пробудет под домашним арестом.

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