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Дочь Мозгового назвала певицу TAYANNA "новой Софией Ротару"

Артистка выступила на концерте памяти Николая Мозгового

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:14
TAYANNA. Фото: пресс-служба
TAYANNA. Фото: пресс-служба

1 сентября в Национальном дворце искусств "Украина" с аншлагом прошел вечер памяти одного из самых выдающихся украинских композиторов Николая Мозгового. Закрывала концерт певица TAYANNA легендарной композицией "Край". На сцену она  вышла в сопровождении танцевального ансамбля "Украина" из 60 детей.

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Фото: пресс-служба

"Пісня "Край" живе зі мною багато років і є для мене знаковою, вона завжди мені нагадує мої рідні гори й полонини", – делится певица.

TAYANNA появилась в платье от известного украинского бренда Marianna Senchina.

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Алена Мозговая и TAYANNA
Фото: пресс-служба

По завершению выступления весь зал стоя аплодировал таланту певицы. Дочь великого Маэстро, также, не скрывала свое восхищение поп-исполнительницей TAYANNA и отметила, что на сегодняшний день она является лучшей певицей на украинской сцене.

За кулисами  Алена Мозговая называет украинскую артистку TAYANNA "новой Софией Ротару". 

Напомним, TAYANNA и Алана Бадоев снялись в пикантной фотосессии для мужского журнала.

Недавно TAYANNA дала интервью Сегодня.Lifestyle.

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концерт певица Tayanna
Источник: "Сегодня"
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