Дочь Мозгового назвала певицу TAYANNA "новой Софией Ротару"

Артистка выступила на концерте памяти Николая Мозгового

TAYANNA. Фото: пресс-служба

1 сентября в Национальном дворце искусств "Украина" с аншлагом прошел вечер памяти одного из самых выдающихся украинских композиторов Николая Мозгового. Закрывала концерт певица TAYANNA легендарной композицией "Край". На сцену она вышла в сопровождении танцевального ансамбля "Украина" из 60 детей.

Фото: пресс-служба

"Пісня "Край" живе зі мною багато років і є для мене знаковою, вона завжди мені нагадує мої рідні гори й полонини", – делится певица.

TAYANNA появилась в платье от известного украинского бренда Marianna Senchina.

Алена Мозговая и TAYANNA Фото: пресс-служба

По завершению выступления весь зал стоя аплодировал таланту певицы. Дочь великого Маэстро, также, не скрывала свое восхищение поп-исполнительницей TAYANNA и отметила, что на сегодняшний день она является лучшей певицей на украинской сцене.

За кулисами Алена Мозговая называет украинскую артистку TAYANNA "новой Софией Ротару".

Напомним, TAYANNA и Алана Бадоев снялись в пикантной фотосессии для мужского журнала.

Недавно TAYANNA дала интервью Сегодня.Lifestyle.