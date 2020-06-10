Дочь Ольги Сумской удивила стройной фигурой после родов: фото

Антонина Паперная опубликовала первое фото после беременности

21 апреля 2020 года старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской родила второго ребенка, а сама звезда снова стала бабушкой. О пополнении в семье оригинальным способом сообщил возлюбленный Антонины Паперной. Российский актер Владимир Яглыч опубликовал на своей странице в Instagram кадр из мультфильма "Король Лев", где главные герои сообщают о рождении Симбы. Спустя время и сама Сумская на своей странице в Instagram эмоционально поздравила старшую дочь с рождением сына и не смогла сдержать своей радости.

Долгое время Антонина ничего не публиковала на своей странице в Instagram, но теперь решила порадовать поклонников, которые долго ее не видели, новым фото. Новоиспеченная мама продемонстрировала стройную фигуру. Многие подписчики удивляются, как Паперной удалось так быстро восстановиться после вторых родов.

Фигура Антонины Паперной после родов Фото: Instagram/tonya_papernaya

"Вот и пришло настоящее лето! Моя любимая пора. Не надо тратить два часа, чтобы одеться. Жаль ,что у нас оно длится месяц-два максимум. Наконец-то можно позволить себе надеть легкое платье", – написала 30-летняя Антонина.

Подробности рождения второго внука Ольги Сумской узнайте в сюжете:

Добавим, что Антонина проживает в России и вместе с Владимиром воспитывает двухлетнюю дочь Еву. В феврале этого года Паперная впервые показала лицо девочки.

Ранее мы также писали, что беременная Антонина Паперная показала фото в нижнем белье.

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