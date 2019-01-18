Дочь Оли Поляковой раскрыла секрет своего похудения

Девушка исключила мучное и сладкое из рациона питания

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Поклонники украинской певицы Оли Поляковой и ее 13-летней дочери Марии были удивлены трансформацией девушки. Маше удалось похудеть на семь килограммов.

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

На своей странице в Instagram Маша решила рассказать, как ей удалось прийти в форму:

"Я полностью отказалась от сладкого (в моем случае это ужасно, потому как я сладкоежка) когда было совсем невмоготу, я брала квадратик черного шоколада, или ложку меда, запивала горячим чаем, травяным или зеленым, попускает, также, я оказалась от всех гарниров, т е: картошка, каши, рис, макароны, иногда только утром, мюсли с йогуртом, или каша но утром, основная еда это мясо, рыба, морепродукты, овощи во всех видах, любимое- оладушки из цукини, творожная запеканка, сырнички, фрукты только в первой половине дня (на ночь нельзя) и нет газировкам – вода, и чайки. И, конечно, спорт, в моем случае это плавание два раза в неделю, pole dance 2 -3раза в неделю! Тяжело первые две недели, сейчас мне уже не хочется всякой дряни! Это не диета, это ПП!".

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, Оля Полякова показала, как выглядела в 16 лет.

Кроме этого на днях стройная Оля Полякова похвасталась фигурой в купальнике.