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Дочь Оли Поляковой рассказала, как ее критикует мама

Маша Полякова удивила подписчиков новым постом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Маша Полякова рассказала о критике звездной мамы

Старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша, которая поделилась модельными фото в купальнике, – активный пользователь Instagram. Недавно девушка рассказала, за что ее критикует звездная мама.

Так, на своей странице в Instagram Маша Полякова поделилась новым фото, на котором позирует в нежном белом платье на фоне красивого пейзажа, и удивила подписчиков своим комментарием.

"Посмотрите какая я красивая а моя мама говорит что я Дура )))", – написала 14-летняя Маша.

Подписчики девушки встали на ее защиту и заявили, что Оля Полякова "обидела ребенка". Активную дискуссию прервала сама звездная мама. "Это все потому, что ты не ставишь знаков препинания!", – написала Оля Полякова.

Ранее мы также писали, что Оля Полякова отметила годовщину свадьбы со своим супругом Вадимом и поблагодарила его за их дочерей – Машу и Алису.

Напомним, недавно "Королева ночи" удивила публику неожиданной новостью. Оля Полякова стала кинопродюсером, а в новой комедии поменяется телами с известным украинским артистом.

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