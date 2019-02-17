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Дочь Оли Поляковой зарабатывает в 13 лет через Instagram

Маша Полякова рассекретила, что уже сама начала зарабатывать карманные деньги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
Дочь Оли Поляковой зарабатывает на рекламе в Instagram
Дочь Оли Поляковой зарабатывает на рекламе в Instagram
Фото: Instagram/mashapolyakova

13-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша Полякова призналась, что уже начала зарабатывать деньги. Она продает рекламу в Instagram. Об этом Маша рассказала в программе "Светская жизнь" Кате Осадчей.

"Зарабатываю деньги через Instagram, я продаю рекламу, у меня уже 100 тысяч подписчиков. Но иногда мама и папа что-то сбрасывают (на карту Маши Поляковой – ред.)", – поделилась Маша Полякова. 

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На вопрос телеведущей о том, как девушка относится к хейтерам в сети, которые иногда оставляют не слишком приятные отзывы под фото, Маша сказала следующее. "Ну хорошо, все равно, пока".

"Буквально два дня назад какая-то девочка написала, что я лежала в психбольнице, я курю, бухаю и так далее. Но я никогда в жизни не видела сигарет, я их не касаюсь. Потому что фу", – пояснила девушка.

Вместе с тем Маша рассказала, что "быть дочкой Оли Поляковой – это очень прикольно, меня очень сложно дразнить, потому что я могу дать пенька". 

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой показала слишком "взрослое" фото.

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