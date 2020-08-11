Дочь Оззи Осборна стала неузнаваемой после похудения на 39 кг: фото до и после

Келли Осборн очаровала фанатов своей трансформацией

35-летняя певица, автор песен и актриса Келли Осборн, удивила поклонников своим похудением. Дочь рок-звезды Оззи Осборна, который ранее выпустил новую песню в дуэте с Post Malone, призналась, что похудела на 38 килограмм. Об этом Келли Осборн написала в комментариях в своем Instagram-аккаунте, отвечая маме своей коллеги, соведущей шоу The Real Джинни Май.

"Это правда, мама Май. Я похудела на 85 фунтов (ред. 39 килограмм) с тех пор, как мы виделись. Ты можешь в это поверить?", – написала Келли Осборн.

Келли Осборн показала результаты похудения Фото: Getty Images, instagram.com/kellyosbourne

За последние недели Келли Осборн опубликовала ряд своих селфи и фотографий, на которых отчетливо можно рассмотреть, что лицо и фигура знаменитости преобразились.

Неделю назад Келли Осборн также показала фотографию бирки одежды размера S, отметив, что много работала ради этого.

INSTAGRAM

Келли Осборн поставила свое здоровье в приоритет в 2020 году, о чем сообщала в начале года в социальной сети. Знаменитость сказала, что теперь поставит на первое место себя, и судя по фотографиям, она действительно счастлива и рада своей трансформации.

Более двух лет назад Келли Осборн сумела побороть алкогольную зависимость и начала вести здоровый образ жизни. Об этом она рассказала в студии KIIS FM в программе HelloFresh Social Dinnering в конце этой весны.

HelloFresh Social Dinnering

https://lifestyle.24tv.ua/ru/kelli-osborn-otkrovenno-priznalas-pochemu-otkazalas-ot-alkogolja_n1346544

HelloFresh Social Dinnering

https://lifestyle.24tv.ua/ru/kelli-osborn-otkrovenno-priznalas-pochemu-otkazalas-ot-alkogolja_n1346544

Келли Осборн Фото: Getty Images

Напомним, что прошлой зимой Оззи Осборн сделал шокирующее признание о состоянии своего здоровья.

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