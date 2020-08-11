Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дочь Оззи Осборна стала неузнаваемой после похудения на 39 кг: фото до и после

Сегодня, 09:00

Келли Осборн очаровала фанатов своей трансформацией

35-летняя певица, автор песен и актриса Келли Осборн, удивила поклонников своим похудением. Дочь рок-звезды Оззи Осборна, который ранее выпустил новую песню в дуэте с Post Malone, призналась, что похудела на 38 килограмм. Об этом Келли Осборн написала в комментариях в своем Instagram-аккаунте, отвечая маме своей коллеги, соведущей шоу The Real Джинни Май.

"Это правда, мама Май. Я похудела на 85 фунтов (ред. 39 килограмм) с тех пор, как мы виделись. Ты можешь в это поверить?", – написала Келли Осборн.

Келли Осборн показала результаты похудения
Келли Осборн показала результаты похудения
Фото: Getty Images, instagram.com/kellyosbourne

За последние недели Келли Осборн опубликовала ряд своих селфи и фотографий, на которых отчетливо можно рассмотреть, что лицо и фигура знаменитости преобразились.

Неделю назад Келли Осборн также показала фотографию бирки одежды размера S, отметив, что много работала ради этого.

INSTAGRAM

Келли Осборн поставила свое здоровье в приоритет в 2020 году, о чем сообщала в начале года в социальной сети. Знаменитость сказала, что теперь поставит на первое место себя, и судя по фотографиям, она действительно счастлива и рада своей трансформации.

Более двух лет назад Келли Осборн сумела побороть алкогольную зависимость и начала вести здоровый образ жизни. Об этом она рассказала в студии KIIS FM в программе HelloFresh Social Dinnering в конце этой весны.

HelloFresh Social Dinnering
https://lifestyle.24tv.ua/ru/kelli-osborn-otkrovenno-priznalas-pochemu-otkazalas-ot-alkogolja_n1346544
HelloFresh Social Dinnering
https://lifestyle.24tv.ua/ru/kelli-osborn-otkrovenno-priznalas-pochemu-otkazalas-ot-alkogolja_n1346544

Келли Осборн
Келли Осборн
Фото: Getty Images

Напомним, что прошлой зимой Оззи Осборн сделал шокирующее признание о состоянии своего здоровья.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от известного актера – СМИ 47-летний Джуд Лоу в шестой раз стал отцом - СМИ «Я до сих пор у него учусь»: Остап Ступка рассказал трогательные истории о своем отце
Оззи Осборн дети звезд
Источник: instagram.com/kellyosbourne
Реклама

Новости партнеров

Победительница Холостяк 10 о реакции отца на измену М.Михайлюка
Победительница Холостяк 10 о реакции отца на измену М.Михайлюка
Где можно понежиться на пляже в Украине и за сколько?
Где можно понежиться на пляже в Украине и за сколько?
Ашхабад вступил во Всемирную федерацию туристических городов
Ашхабад вступил во Всемирную федерацию туристических городов
Настя Каменских назвала лучшие упражнения для ягодиц
Настя Каменских назвала лучшие упражнения для ягодиц

Популярные статьи

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Вчера, 13:47Fun

Парень отказался от алкоголя и наркотиков: как он изменился спустя пять лет (фото)

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

Вчера, 13:07Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 11:30Food

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Как дочь королевы Елизаветы II планирует отметить свое 70-летие: появились подробности

Вчера, 08:15Fun

Коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды: курьезное видео

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 10 августа: Весам нужно быть доброжелательными, а Скорпионы почувствуют себя супергероями

9 августаШоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

9 августаТехно

Не НЛО: в небе замечена вереница из 57 новых спутников SpaceX

9 августаFun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

9 августаПсихология

Гороскоп на неделю 9-15 августа: все знаки зодиака

8 августаШоу-бизнес

В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

8 августаШоу-бизнес

В семье Каменских и Потапа долгожданное пополнение: видео

8 августаFun

День кошек 2020: как отдыхают на море одесские коты (фото)

Новости партнеров

Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Как блокчейн способствует распространению вакцины от COVID-19?
Как блокчейн способствует распространению вакцины от COVID-19?
Красивые и успешные звездные сестры
Красивые и успешные звездные сестры
В чому користь. Як і кому потрібно їсти гострий перець
В чому користь. Як і кому потрібно їсти гострий перець
Маленькая Швейцария. Почему вам стоит посетить Букский каньон
Маленькая Швейцария. Почему вам стоит посетить Букский каньон
Без упереджень. Які знаки зодіаку найлегше погоджуються на інтим
Без упереджень. Які знаки зодіаку найлегше погоджуються на інтим
Нутриціолог із Луцька: як швидко скинути набрані за карантин кг
Нутриціолог із Луцька: як швидко скинути набрані за карантин кг
Даша Астаф'єва опублікувала серію чуттєвих портретів
Даша Астаф'єва опублікувала серію чуттєвих портретів

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять