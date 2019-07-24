"Совсем взрослая": Дочь Поляковой поделилась модельными фото в купальнике

Начинающая модель практикует новые навыки

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая отправилась в Грецию обучаться модельному искусству, активно практикует новые навыки, профессионально позируя на свежих фотоснимках.

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Ко всему, дочь украинской знаменитости старается развивать свой Instagram-аккаунт. 14-летняя девочка часто публикует привлекательные фото и собирает множество лайков. На одном из новых снимков Маша позирует в купальнике и соломенной шляпке, демонстрируя выученные модельные позы. Также подросток устроила конкурс для своих подписчиков, чтобы еще больше увеличить охват поста.

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

"На прошлой фотке собралось так много лайков и комментов, что я решила выбрать в этот раз не одного победителя и даже двух, а трех победителей, поэтому все, что вам нужно сделать, чтобы выиграть бокс со сладостями, просто лайкнуть и прокомментировать фотку, всем удачи", – пообещала Полякова-младшая.

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой Мария показала слишком "взрослое" фото. А также призналась, сколько она зарабатывает в Instagram.

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