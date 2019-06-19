Дочь Поляковой срочно госпитализирована: фото

Фанаты обеспокоены состоянием здоровья 14-летней девочки

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

Дочь украинской певицы Оли Поляковой, которая недавно рассказала, чем будет заниматься в Верховной Раде,14-летняя Маша попала в больницу.

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Фото из машины скорой помощи опубликовала сама Маша у себя в Instagram-Stories. На снимке дочь Поляковой лежит на тележке для перевозки больных.

"А в скорой удобно лежать", – написала 14-летняя девочка.

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

Что именно произошло с Машей, пока не известно. Ни певица, ни ребенок не комментируют происшедшее. Отметим, что эти выходные Маша Полякова была в Днепре и принимала участие в конференции блогеров.

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой показала слишком "взрослое" фото. А также призналась, сколько она зарабатывает в Instagram.

Ко всему напомним, что ранее Маша на странице в Instagram рассказала подписчикам, что после громких заявлений ее звездной мамы, она подала заявку на участие в кампании Girl2Leader Ukraine. А также Маша Полякова проявила интерес к гендерным аспектам в Украине и призвала всех желающих приобщиться к обсуждению острых проблем.

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