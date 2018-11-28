Дочь Пугачевой и Галкина случайно рассекретила подробности их жизни – видео

Лиза со своим братом Гарри решила попробовать себя в рэпе

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru

На странице известного комика и шоумена Максима Галкина появилось видео с их с Аллой Пугачевой детьми. На очередном забавном видео детки читают рэп. Похоже, что 5-летние малыши решили описать свои насущные проблемы. Так, Гарри пожаловался, что не может покататься на новом мотоцикле, а Лиза в своем рэп-рассказе показала ситуацию, в которой ее мама, то бишь Алла Пугачева, не может приехать домой вечером и поиграть с дочкой:

"Сегодня я вышла на улицу, и кто-то мне звонил. Я ответила ему, а это оказалась мама. Она сказала, что она не приедет сегодня ночью и не зайдет ко мне в комнату поиграть", – зачитала Лиза. В комментариях под видео многие предположили, что Лиза таким образом "выдала" Аллу Пугачеву, которая, похоже, часто не ночует дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Ноя 2018 в 2:49 PST

"Мать не ночует дома! Вот те раз!", "Заложила дочка маму. Не приедет мама на ночь", "И сами выдают инфо, теперь понятно, что мамы нет дома ночью", "А почему Мама ночью не приедет домой?", "Так могут все секреты семьи "рэпануть"", "С мамой классно," не придет ночью домой")", "Маму Лиза "сдала" так ненавязчиво", "Меня одну интересует где будет её мать ночью?", "Теперь у всех вопрос – А где же мама, ночью?", – пишут в комментариях поклонники звездной четы.

Напомним, Максим Галкин показал торс и назвал себя глупым пингвином.

Ранее в прессе обсуждали возможный развод Максима Галкина.