Дочь Синди Кроуфорд в коротком платье вышла на подиум в Париже

Сегодня, 12:45

В Париже началась Неделя моды

Кайя Гербер. Фото: AFP
Кайя Гербер. Фото: AFP

Уже заколосились Недели моды в Лондоне, Нью-Йорке и Милане, а теперь очередь дошла и до столицы мировой моды – Парижа.

Вчера, 27 февраля, в рамках Недели моды осень/зима 2018-2019 состоялся показ известного бренда Saint Laurent. Новую коллекцию представил директор Модно дома Энтони Ваккарелло.

На подиуме появилась и дочь знаменитой супермодели Синди Кроуфорд – 16-летняя Кайя Гербер. Девушка продефилировала в коротком платье в стразах и с цветочным принтом. Второй выход Кайи стал не таким красочным, но не менее удачным – девушка появилась на подиуме в черном мини необычного фасона.

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Фото:Getty

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Фото:Getty

Напомним, на показе D&G в Милане вместо моделей на подиум выпустили летающих дронов. Дроны вылетели с новой коллекцией сумочек от известного бренда.

Неделя моды в Милане запомнится многим также благодаря показу Gucci, на котором модели появились на подиуме, держа точные копии своей головы в руках. Дизайнер Gucci Алессандро Микеле объяснил свою идею: точная копия головы модели в руках – это символ поиска себя, своей индивидуальности. По мнению дизайнера, необходимо "следить за своей головой и мыслями". 
дизайнер, неделя моды, модель, Кайя Гербер

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"Сегодня"

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