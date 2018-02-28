Дочь Синди Кроуфорд в коротком платье вышла на подиум в Париже

Уже заколосились Недели моды в Лондоне, Нью-Йорке и Милане, а теперь очередь дошла и до столицы мировой моды – Парижа.

Вчера, 27 февраля, в рамках Недели моды осень/зима 2018-2019 состоялся показ известного бренда Saint Laurent. Новую коллекцию представил директор Модно дома Энтони Ваккарелло.

На подиуме появилась и дочь знаменитой супермодели Синди Кроуфорд – 16-летняя Кайя Гербер. Девушка продефилировала в коротком платье в стразах и с цветочным принтом. Второй выход Кайи стал не таким красочным, но не менее удачным – девушка появилась на подиуме в черном мини необычного фасона.

Фото:Getty

Фото:Getty

Напомним, на показе D&G в Милане вместо моделей на подиум выпустили летающих дронов. Дроны вылетели с новой коллекцией сумочек от известного бренда.