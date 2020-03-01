Дочь Стивена Спилберга арестована за домашнее насилие

23-летнюю Микаэлу обвиняют в домашнем насилии

Приемная дочь голливудского режиссера Стивена Спилберга арестована в США. 23-летнюю Микаэлу обвиняют в домашнем насилии, передают западные СМИ.

Дочь Стивена Спилберга арестована Фото: Getty Images, Instagram

Инцидент произошел в субботу, 29 февраля, в американском городе Нэшвилл в штате Теннеси. Микаэлу Спилберг, которая проживает вместе со своим 47-летним бойфрендом, забрали в полицию. Девушку якобы обвинили в домашнем насилии.

Примечательно, что Чак Панков, а именно так зовут жениха девушки, отрицает конфликт, а задержание Микаэлы назвал "недоразумением". А вот дочери Спилберга придется провести в полицейском участке 12 часов.

Напомним, что ранее Микаэла Спилберг ошарашила свою семью новостью о том, что собирается стать порноактрисой. В феврале девушка разместила несколько видеороликов собственного производства на сайте PornHub, и ожидает одобрения ее заявки на получение лицензии секс-работника в штате Теннесси.

"Это мое тело, моя жизнь, мой заработок и мой выбор. Я не обязана ни одному человеку чем-либо только из-за известного имени", – подчеркнула будущая порнозвезда.

Подробности смотрите в сюжете:

У 73-летнего Стивена Спилберга есть сын Макс от брака с Эми Ирвинг, а также шестеро детей, которых он воспитывает со второй женой Кейт Кэпшоу. Трое из них – приемные.

Ранее мы писали, почему Том Круз отказался от общения с дочерью.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться