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Дочь Уилла Смита хочет отношений с любовниками разного пола

Уиллоу Смит обсуждала свои предпочтения в отношениях с мамой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:37
Уиллоу Смит
Уиллоу Смит
Фото: Getty Images

18-летняя дочь Уилла Смита, который играет в боевике "Двойник", не против полиаморных отношений. Об этом сама Уиллоу Смит заявила в разговоре с матерью и бабушкой в рамках их общего шоу Red Table Talk.

Смотрите видео о том, как Уилл Смит заявил, что не будет идти в политику:

Отметим, что Джада Пинкетт-Смит обсуждала с дочерью самые разные темы, в том числе зависимость от фильмов для взрослых. В этот раз семейство Смитов решило затронуть тему полиаморных отношений, подразумевающих открытый роман одного человека с несколькими партнерами одновременно.

INSTAGRAM (@redtabletalk)

"Я люблю мужчин и женщин одинаково. Я не из тех, кто помешан на сексуальных переживаниях, а фокусируюсь на эмоциональной связи, так что я хотела бы отношения и с мужчиной, и с женщиной", – сказала Уиллоу Смит.

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Джада поддержала дочь и заявила, что для нее имеет значение лишь счастье Уиллоу. Но бабушка звезды Бэнфилд Норрис выразила иное мнение: "Я слушаю вас и стараюсь оставаться непредубежденной, но моя интуиция подсказывает мне, что ваши высказывания – это просто набор глупых слов".

Напомним, ранее Уилл Смит вместе с супругой Джадой Пинкетт-Смит высказались о свингерстве. Пара опровергла слухи о том, что придерживается такого образа жизни

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Источник: Сегодня
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