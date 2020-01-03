Догоняет Меган Маркл: сколько Кейт Миддлтон потратила на одежду в 2019-м году

Герцогиня Кембриджская увеличила расходы на гардероб

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Британские модные эксперты следили за каждым выходом представителей королевской семьи в 2019 году. Кейт Миддлтон, которая с принцем Уильямом вспомнила яркие моменты ушедшего года, в 2019-м сменила личного стилиста, что повлияло на увеличение ее расходов на гардероб. Да, стоимость всех нарядов герцогини перевалила за 3 миллиона гривен.

Недавно принц Уильям планировал обновить обеты с Кейт Миддлтон, узнайте подробности:

Кейт Миддлтон всегда отличалась изысканным стилем и сдержанностью в одежде. А суммы, которые она тратила на гардероб, колебались в пределах разумного, что кардинально отличает ее от модных предпочтений Меган Маркл.

Герцогиня Кембриджская в прошлом году осуществила около 80 официальных выходов. Она неоднократно дополняла новую одежду известных брендов теми вещами, в которых уже появлялась публично. Стоимость гардероба Кейт Миддлтон в 2019 году составляет 103 тысячи фунтов стерлингов (более 3 миллионов гривен). Эта сумма почти вдвое превысила расходы 2018 года. Тогда все наряды герцогини оценили в 68 тысяч фунтов стерлингов.

Увеличение расходов на гардероб связывают в первую очередь с изменением личного стилиста. Кейт Миддлтон пользовалась советами ассистента Наташи Арчер, которая сейчас находится в декрете. Поэтому одевать Кейт Миддлтон взялась бывшая редактор Vogue Вирджиния Чедвик Хил, которая предпочитает именитые бренды.

Одним из самых дорогих образов был назван наряд герцогини Кембриджской на церемонии вручения премии BAFTA в феврале 2019 года. В лондонском Альберт-холле она появилась в потрясающем белом платье от Alexander McQueen и туфлях от Jimmy Choo. Стоимость этого выхода составляла около 155 тысяч гривен.

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К числу самых дорогих образов Кейт также попал наряд, в котором она появилась на службе, приуроченной ко дню АНЗАК – национальный день памяти в Австралии и Новой Зеландии. Для выхода она выбрала пальто Catherine Walker и шляпку Rosie Olivia оттенка бирюзы.

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Напомним, ранее супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон раскрыла некоторые подробности своей семейной жизни и воспитании детей.

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