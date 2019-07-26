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В гостях у Дольче и Габбаны: дизайнеры показали роскошную виллу на Сицилии

Именитые дизайнеры выставили поместье на продажу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Доменико Дольче и Стефано Габбана
Доменико Дольче и Стефано Габбана
Фото: Getty Images

После того, как Стефано Габбана оставил оскорбительный комментарий под фото Селены Гомес в Instagram, итальянский дизайнер решил приоткрыть занавес своей личной жизни с Доменико Дольче. Знаменитости показали роскошное поместье на Сицилии.

Новый скандал разгорелся вокруг бренда Дольче-Габбана. Детали в сюжете:

Более того, как сообщает The Sun, Доменико Дольче и Стефано Габбана выставили на продажу виллу, расположенную на вулканическом острове Стромболи. Цена впечатляет – 4 миллиона долларов! 

Само поместье состоит из трех небольших зданий, где насчитывается семь спален и девять ванных комнат. Каждая из комнат выполнена в определенной цветовой гамме – от бирюзового до зеленого. В зеленой комнате используется известный принт дизайнеров – подсолнечник.

Вилла Доменико Дольче и Стефано Габбаны на Сицилии
Фото: The Sun
Вилла Доменико Дольче и Стефано Габбаны на Сицилии
Фото: The Sun
Вилла Доменико Дольче и Стефано Габбаны на Сицилии
Фото: The Sun
Вилла Доменико Дольче и Стефано Габбаны на Сицилии
Фото: The Sun
Вилла Доменико Дольче и Стефано Габбаны на Сицилии
Фото: The Sun
Вилла Доменико Дольче и Стефано Габбаны на Сицилии
Фото: The Sun
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Именитое поместье Дольче и Габбаны, которое они купили еще в 1990 году, наполнено любимыми тканями модельеров – шелковым постельным бельем, кружевными занавесками и шерстью. А главное преимущество – потрясающий вид на Средиземное море. 

Напомним, ранее Стефано Габбана высмеяли за носки с сандалиями.

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Источник: The Sun
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