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Долго не скучал: экс-супруг Ани Лорак отметил день рождение с новой девушкой

Сегодня, 18:15

Мурат Налчаджиогл опубликовал совместные кадры с избранницей Лилией

Бывший супруг известной певицы Ани Лорак – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу – не так давно расстался со своей возлюбленной по имени Сания Ахметова. Мужчина встречался с девушкой почти сразу после развода со знаменитостью, но как считают поклонники Лорак, его настигла карма.

На днях турецкий бизнесмен заинтриговал подписчиков новым фото в Instastories. Свой день рождения он отметил в компании с новой девушкой по имени Лилия. Более того, Мурат отметил страницу девушки, а в руках держал праздничный торт с надписью: "Поздравляю, любимый".

Позже Мурат поделился снимками трассы Киев-Одесса, в то время, как Лилия также опубликовала в Instastories снимок, который был сделан в салоне автомобиля. В отражении зеркала можно разглядеть Мурата.

Судя по ее странице в Instagram, молодая девушка работает визажистом и, вероятно, воспитывает маленькую дочку, с которой часто публикует совместные фото.

Новая девушка Мурата Налчаджиоглу – Лилия
Фото: instagram.com/muratnalca
Новая девушка Мурата Налчаджиоглу – Лилия
Фото: instagram.com/muratnalca
Новая девушка Мурата Налчаджиоглу – Лилия
Фото: instagram.com/muratnalca
Новая девушка Мурата Налчаджиоглу – Лилия
Фото: instagram.com/muratnalca
Новая девушка Мурата Налчаджиоглу – Лилия
Фото: instagram.com/muratnalca
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Ани Лорак показала своего нового бойфренда – смотрите сюжет:

Ранее также стало известно, что Ани Лорак лишила бывшего супруга части бизнеса.

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шоу-бизнес отношения Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
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