Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Долой ссоры: Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри воссоединились ради общей цели

Члены королевской семьи снялись в рекламном ролике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Герцоги Сассекские и Кембриджские
Герцоги Сассекские и Кембриджские
Фото: Getty Images

Несмотря на слухи о вражде, члены королевской семьи вместе принимают участие в социальных проектах. Так, Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и Меган Маркл с принцем Гарри объединились для участия в рекламной кампании.

Отметим, что еще в июне этого года Кейт Миддлтон и принц Уильям отделились от принца Гарри и Меган Маркл, решив самостоятельно вести Королевский фонд. Именно после этого в прессе появилась информация о вражде между герцогинями. Более того, близкий источник к королевской семье рассказал, что невестки не переносят на дух друг друга. Но ради общей глобальной цели монархи оставили ссоры позади и воссоединились для общего проекта.

Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри озвучили голоса людей, которые снялись в ролике, посвященном борьбе со стрессом и депрессией. Краткий социальный ролик снял режиссер Ричард Кертис. Видео начинается с обращения принца Уильяма: "Все знают это чувство, когда жизнь берет над нами верх".

Читайте также:
Королева Елизавета II нуждается в операции – СМИ

"Мы чувствуем себя напряженными, подавленными, тревожными или чувствуем проблемы со сном. Мы думаем, что ничего не можем с этим поделать", – продолжил младший внук британской королевы Елизаветы II, после чего высказывание продолжила его супруга Меган Маркл: "Но есть вещи, которые мы можем сделать. Теперь есть новый способ помочь изменить ситуацию. Every Mind Matters покажет вам простые способы заботиться о своем психическом здоровье".

Читайте также:
Меган Маркл приняла важное решение касательно сына Арчи

А Кейт Миддлтон завершила их обращение к людям, которые страдают от стресса и депрессии: "Начните с бесплатного онлайн-плана, который разработали для того, чтобы помочь вам справиться со стрессом, повысить свое настроение, улучшить свой сон и контролировать свое состояние и эмоции".

Отметим, дети королевской семьи, несмотря на высокий статус в обществе, не перестают быть детьми и часто ведут себя соответственно – дурачатся и капризничают. Сегодня.Lifestyle подготовили забавный видеоролик, который сделает ваш день!

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма "взорвал" сеть: забавное видео По секрету всему свету: дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини Продолжает борьбу со СМИ: принц Гарри подал в суд из-за прослушивания телефона
принц Гарри Кейт Миддлтон принц Уильям герцогиня королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Прекрасная жена футболиста Шахтера Тараса Степаненко (фото)
Прекрасная жена футболиста Шахтера Тараса Степаненко (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 14:43Fun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

Сегодня, 11:58Шоу-бизнес

ТОП-10 звезд, которые сделали пластические операции

Сегодня, 11:24Fun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

Сегодня, 10:34Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Сегодня, 08:22Fun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:26Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

Вчера, 16:36Events

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

Вчера, 15:07Афиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

Вчера, 14:35Техно

Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром

Вчера, 12:51Fun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 10:29Fun

6 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:14Шоу-бизнес

Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

5 октябряШоу-бизнес

Джамала обнажила стальной пресс и рассказала о краже

5 октябряШоу-бизнес

"Нужен маленький Потап": поклонники подозревают Каменских в беременности

Новости партнеров

Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Дети Веры Брежневой: как воспитывает дочек звездная мама
Дети Веры Брежневой: как воспитывает дочек звездная мама
Cпокуслива подруга сенсації Зорі Богдана Лєднєва. Фото
Cпокуслива подруга сенсації Зорі Богдана Лєднєва. Фото
Яркие фото Маргариты Степаненко из Турции, которые продлят лето
Яркие фото Маргариты Степаненко из Турции, которые продлят лето
Видео. Как выглядят жены футболистов сборной Испании
Видео. Как выглядят жены футболистов сборной Испании
Вау! «Игра престолов» получит второй спин-офф: 1-е подробности
Вау! «Игра престолов» получит второй спин-офф: 1-е подробности
Томатная домашняя паста без соли
Томатная домашняя паста без соли