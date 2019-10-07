Долой ссоры: Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри воссоединились ради общей цели

Члены королевской семьи снялись в рекламном ролике

Герцоги Сассекские и Кембриджские Фото: Getty Images

Несмотря на слухи о вражде, члены королевской семьи вместе принимают участие в социальных проектах. Так, Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и Меган Маркл с принцем Гарри объединились для участия в рекламной кампании.

Отметим, что еще в июне этого года Кейт Миддлтон и принц Уильям отделились от принца Гарри и Меган Маркл, решив самостоятельно вести Королевский фонд. Именно после этого в прессе появилась информация о вражде между герцогинями. Более того, близкий источник к королевской семье рассказал, что невестки не переносят на дух друг друга. Но ради общей глобальной цели монархи оставили ссоры позади и воссоединились для общего проекта.

Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри озвучили голоса людей, которые снялись в ролике, посвященном борьбе со стрессом и депрессией. Краткий социальный ролик снял режиссер Ричард Кертис. Видео начинается с обращения принца Уильяма: "Все знают это чувство, когда жизнь берет над нами верх".

"Мы чувствуем себя напряженными, подавленными, тревожными или чувствуем проблемы со сном. Мы думаем, что ничего не можем с этим поделать", – продолжил младший внук британской королевы Елизаветы II, после чего высказывание продолжила его супруга Меган Маркл: "Но есть вещи, которые мы можем сделать. Теперь есть новый способ помочь изменить ситуацию. Every Mind Matters покажет вам простые способы заботиться о своем психическом здоровье".

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А Кейт Миддлтон завершила их обращение к людям, которые страдают от стресса и депрессии: "Начните с бесплатного онлайн-плана, который разработали для того, чтобы помочь вам справиться со стрессом, повысить свое настроение, улучшить свой сон и контролировать свое состояние и эмоции".

Отметим, дети королевской семьи, несмотря на высокий статус в обществе, не перестают быть детьми и часто ведут себя соответственно – дурачатся и капризничают. Сегодня.Lifestyle подготовили забавный видеоролик, который сделает ваш день!

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