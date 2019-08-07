Дом Меган Маркл в Америке выставили на продажу: известна цена

В роскошном имении герцогиня жила до брака с принцем Гарри

Меган Маркл Фото: Getty Images

Дом, в котором до свадьбы с принцем Гарри жила Меган Маркл, выставлен на продажу. Теперь его может купить за 1,8 млн долларов каждый желающий. Отметим, что 4 августа герцогине исполнилось 38 лет.

Смотрите ролик о том, как Меган Маркл представила собственную обложку для глянца:

До своего переезда в Великобританию герцогиня Меган Маркл жила в Лос-Анджелесе. После того, как экс-актриса официально стала невестой принца Гарри, переехала в загородную резиденцию Фрогмор-хаус.

Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе Фото: harpersbazaar.com Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе Фото: harpersbazaar.com Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе Фото: harpersbazaar.com Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе Фото: harpersbazaar.com Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе Фото: harpersbazaar.com Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе Фото: harpersbazaar.com Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе Фото: harpersbazaar.com Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе Фото: harpersbazaar.com Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе Фото: harpersbazaar.com Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе Фото: harpersbazaar.com 1/10

Как пишет Harpers Bazaar, в доме есть четыре спальни, три ванных комнаты, комната с камином и обеденная зона на свежем воздухе. Дизайн выполнен в классическом стиле с яркими деталями в виде картин и декоративных элементов. Меган жила в этом доме во время ее брака с режиссером и продюсером Тревором Энгельсоном, с 2011 по 2013 год.

Недавно мы писали, что в сети появились редкие снимки Меган Маркл во время беременности. Также сообщалось, что соседям Меган Маркл и принца Гарри запретили здороваться с герцогами и спрашивать об Арчи.

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