Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дом Меган Маркл в Америке выставили на продажу: известна цена

В роскошном имении герцогиня жила до брака с принцем Гарри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Дом, в котором до свадьбы с принцем Гарри жила Меган Маркл, выставлен на продажу. Теперь его может купить за 1,8 млн долларов каждый желающий. Отметим, что 4 августа герцогине исполнилось 38 лет. 

Смотрите ролик о том, как Меган Маркл представила собственную обложку для глянца:

До своего переезда в Великобританию герцогиня Меган Маркл жила в Лос-Анджелесе. После того, как экс-актриса официально стала невестой принца Гарри, переехала в загородную резиденцию Фрогмор-хаус. 

Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе
Фото: harpersbazaar.com
Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе
Фото: harpersbazaar.com
Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе
Фото: harpersbazaar.com
Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе
Фото: harpersbazaar.com
Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе
Фото: harpersbazaar.com
Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе
Фото: harpersbazaar.com
Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе
Фото: harpersbazaar.com
Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе
Фото: harpersbazaar.com
Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе
Фото: harpersbazaar.com
Дом Меган Маркл в Лос-Анджелесе
Фото: harpersbazaar.com
1/10

Как пишет Harpers Bazaar, в доме есть четыре спальни, три ванных комнаты, комната с камином и обеденная зона на свежем воздухе. Дизайн выполнен в классическом стиле с яркими деталями в виде картин и декоративных элементов. Меган жила в этом доме во время ее брака с режиссером и продюсером Тревором Энгельсоном, с 2011 по 2013 год.

Недавно мы писали, что в сети появились редкие снимки Меган Маркл во время беременности. Также сообщалось, что соседям Меган Маркл и принца Гарри запретили здороваться с герцогами и спрашивать об Арчи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Принц Гарри тепло поздравил Меган Маркл с днем рождения Меган Маркл – 38: ответы на самые популярные google-запросы Шокировали всех! Принц Гарри и Меган Маркл удалили все подписки в Instagram
шоу-бизнес принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Источник: harpersbazaar.com
Реклама

Новости партнеров

Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Какие продукты повысят иммунитет ребенка
Какие продукты повысят иммунитет ребенка
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

Вчера, 17:45Wellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

Вчера, 10:45Техно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

Вчера, 09:35Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

5 августаTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

5 августаFun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

5 августаШоу-бизнес

Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

5 августаFun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

5 августаШоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

5 августаFun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

4 августаТехно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

Новости партнеров

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли
Всю жизнь в образе: актрисы одной роли
Батон с сыром и колбасой в духовке. Пошаговый рецепт
Батон с сыром и колбасой в духовке. Пошаговый рецепт
Семейные измены: кому и зачем это нужно
Семейные измены: кому и зачем это нужно
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Данилко рассказал, когда вернется на большую сцену
Данилко рассказал, когда вернется на большую сцену
Почему снятся кошмары?
Почему снятся кошмары?
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски