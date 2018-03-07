Дональд Трамп язвительно пошутил над прошедшей церемонией "Оскара"

Сегодня, 12:50

Президент  США  оставил комментарий в Twitter

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

4 марта в Лос-Анджелесе прошла 90-я юбилейная церемония вручения престижной премии "Оскар". Несмотря на то, что премия была юбилейная, и сцену украсили кристаллами Swarovski, и гостей пришло много, рейтинги и у трансляции были низкие, по ТВ в США ее смотрели всего 26,5 миллиона человек.

45-й президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter решил прокомментировать эту ситуацию и написал следующее: "Самые низкие рейтинги "Оскара" за всю историю. Проблемы в том, что у нас нет звезды лучше вашего Президента (шучу, конечно же).

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Напомним, ранее были названы все победители "Оскара-2018"Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. Гэри Олдман за роль в фильме "Темные времена" назван "Лучшим актером", а "Лучшая женская роль" – Фрэнсис Макдорманд. 

К слову, лучшим фильмом за всю историю "Оскара" признали фильм 1950 года – "Все о Еве". В свое время фильм был заявлен в 14 номинациях премии "Оскар" и победил в 6 из них.
оскар, Дональд Трамп, президент США
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"Сегодня"

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