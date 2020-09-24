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"Я не ее фанат": Дональд Трамп язвительно отреагировал на видеообращение Меган Маркл

Сегодня, 11:55

Президент США прокомментировал агитационное видео Меган и принца Гарри

Не так давно принц Гарри и Меган Маркл призвали американский народ голосовать на предстоящих президентских выборах в ноябре. Предполагается, что пара поддерживает Джо Байдена, главного конкурента действующего президента США Дональда Трампа. И вот на недавнем брифинге с прессой Трамп рассказал все, что он думает о Меган.

Во время встречи с представителями СМИ Трамп "нанес ответный удар" бывшей американской актрисе и нынешней жене принца Гарри – Меган Маркл.

"Я не ее фанат, и она об этом, вероятно, уже слышала. А принцу Гарри я бы пожелал только удачи, ведь она ему понадобится", – язвительно сказал Трамп.

Дональд Трамп и Меган Маркл
Дональд Трамп и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Отметим, что герцог и герцогиня Сассекские сейчас живут в Калифорнии, откуда перебрались из Великобритании после отказа от королевских полномочий. Это не первый случай, когда Трамп и Маркл высказывают критику в адрес друг друга. В свое время Дональд назвал Меган "злобной", а герцогиня Сассекская заявляла, что не в восторге от Трампа и даже называла его "женоненавистником".

Дональд Трамп высказался о Меган Маркл:

Напомним, Меган Маркл обсудила права женщин на выборах в США. Ранее принц Гарри отметил свое 36-летие.

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