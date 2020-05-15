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Дорофеева о дуэте с Дантесом: "Я хочу, чтобы нас воспринимали как отдельных персонажей"

Однако звездная пара не исключат возможности спеть вместе

Инна Петрова
Сегодня, 13:36

Надя Дорофеева и Владимир Дантес вместе уже почти 10 лет. Каждый из них связал свою жизнь с музыкой, поработать над совместным проектом влюбленным еще не пришлось. Накануне Надя и Вова поделились своими мыслями по поводу возможного дуэта.

Напомним, что группа "Время и Стекло" в этом году объявила о своем распаде. Дорофеева и Позитив пообещали фанатам устроить прощальный тур по Украине перед ем, как заняться сольной карьерой.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Владимир Дантес стали гостями канала PEOPLETALK TV, где рассказали о своих отношениях, карантине и творчестве.

На вопрос ведущей, не планируют ли влюбленные спеть вдвоем, Дантес ответил, что они никогда об этом не думали.

"У каждого своя карьера. Мы как пара классные, но не хочется, чтобы нас везде ассоциировали как пару. Хотя это не плохо, но хочется всегда оставаться личностью", – сказал Владимир.

Надя Дорофеева поддержала мнение любимого: "Действительно, никогда у нас не возникало желания спеть вместе. И мне очень хотелось бы, чтобы нас воспринимали как отдельных персонажей. Потому что если мы начнем прямо все делать вместе, то это будет перебор".

В это же время пара допускает возможность поработать над каким-то треком. "Но когда-то, я думаю, песня должна появиться... Тогда уж куда мы денемся", – добавил Владимир Дантес.

Смотрите в сюжете о распаде группы "Время и Стекло":

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