"Дорогие друзья, очень нужна помощь": дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам

Анна Стрюкова попросила о помощи

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, вокруг которой недавно разгорелся скандал, обратилась к своим подписчикам. 24-летняя Анна Стрюкова попросила о помощи.

Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала фото мальчика по имени Семен, который страдает от ДЦП и эпилепсии, и призвала подписчиков помочь ребенку.

"Дорогие друзья, это замечательный мальчик Семен, у него ДЦП и эпилепсия, но он не сдается, он мечтает ходить своими ножками и играть в футбол, ему очень нужна наша помощь", – написала дочь Анастасии Заворотнюк в Instastories и добавила фото мальчика.

Дочь Анастасии Заворотнюк попросила о помощи/instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

Отметим, сбор средств на лечение Анастасии Заворотнюк, которая, по информации СМИ, лечилась от рака мозга, а теперь проходит сложную реабилитацию, не проводится. Семья актрисы приняла решение поставить ее на ноги собственными силами.

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Ранее мы также писали, что тяжело больная Анастасия Заворотнюк отправилась в Италию. Рядом с актрисой находится ее старшая дочь Анна Стрюкова.

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