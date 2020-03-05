"Дорогие друзья, очень нужна помощь": дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анна Стрюкова попросила о помощи
Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, вокруг которой недавно разгорелся скандал, обратилась к своим подписчикам. 24-летняя Анна Стрюкова попросила о помощи.
Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала фото мальчика по имени Семен, который страдает от ДЦП и эпилепсии, и призвала подписчиков помочь ребенку.
"Дорогие друзья, это замечательный мальчик Семен, у него ДЦП и эпилепсия, но он не сдается, он мечтает ходить своими ножками и играть в футбол, ему очень нужна наша помощь", – написала дочь Анастасии Заворотнюк в Instastories и добавила фото мальчика.
Отметим, сбор средств на лечение Анастасии Заворотнюк, которая, по информации СМИ, лечилась от рака мозга, а теперь проходит сложную реабилитацию, не проводится. Семья актрисы приняла решение поставить ее на ноги собственными силами.
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Ранее мы также писали, что тяжело больная Анастасия Заворотнюк отправилась в Италию. Рядом с актрисой находится ее старшая дочь Анна Стрюкова.
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