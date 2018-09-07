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"Дорогие, я не фотошоплю пальмы": Хлое Кардашьян ответила критикам ее фото

Телезвезда часто публикует фото в соцсетях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Фото: instagram.com/khloekardashian
Фото: instagram.com/khloekardashian

В Америке Хлое Кардашьян не менее популярна, чем ее старшая сестра Ким. На профиль телезвезды и бизнесвумен в ее Instagram подписано почти 80  миллионов человек. Из них: как поклонники звездного семейства Кардашьян, так и критики, оставляющие негативные комментарии под фото Хлое.

На днях Кардашьян опубликовала несколько фото со своей дочерью в бассейне, где на фоне виднеются пальмы. Многие пользователи отметили, что Хлое настолько отретушировала фото, что даже пальмы выглядят неестественно.

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Хлое Кардашьян с дочерью Тру
Фото: instagram.com/khloekardashian

В Instagram-сторис Кардашьян решила ответить всем недоброжелателям: "Недоброжелатели всегда найдут, к чему придраться. Некоторые из них заявили, что я ужасно отфотошопила снимок, потому что пальмы на нем наклонены. Дорогие, я не фотошоплю пальмы. Негативный настрой не сделает вашу жизнь позитивной".

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Хлое Кардашьян с дочерью Тру
Фото: instagram.com/khloekardashian

Напомним, Ким Кардашьян побывала в Белом доме с Иванкой Трамп.

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Кардашьян Хлое Кардашьян
Источник: "Сегодня"
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