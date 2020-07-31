Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Достала": Настя Каменских разозлила публику своими танцами в бикини: видео

Сегодня, 18:30

Артистка поделилась соблазнительным видео в соцсети

Известная украинская певица Настя Каменских частенько радует своих поклонников яркими фото и видео в соцсетях.

Так, артистка опубликовала соблазнительное видео в своем Instagram, на котором она в белом купальнике снимает себя на камеру в зеркале и танцует, демонстрируя свою шикарную фигуру.

"Я бываю разной: #fashionchica #sunnychica #summerchica #chihuahuachica. Но сегодня я #chicabamboni. А какая #chica ты?", – подписала видео Настя с отсылкой к песне группы MOZGI – Chica Bamboni.

INSTAGRAM

"Шикарное тело", "Вау, красивей Насти, только сама Настя, супер-супер", "Секс-бомба", – написали поклонники Насти.

Однако были и те, кто раскритиковал артистку. Некоторые подписчики в комментариях под видео написали, что Настя чересчур часто начала публиковать фото и видео, на которых она позирует оголенной: "Если честно достала уже, одно и то же постоянно", "Зачем трусы на уши тянуть? Ощущение, что от ушей до колен", "Ты уже надоела со своими дурацкими танцами. Успокойся уже. Сделай что-то полезное", "Куда мир катится", "Пошло и тошно", "Жесть", "Ну, такое".

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Потап лирически поздравил Настю Каменских с Днем рождения – смотрите видео:

Напомним, Потап рассказал о бурном сексе с Настей Каменских в экстремальных местах. Ранее горячая Настя Каменских продемонстрировала фигуру в купальнике.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
фигура Настя Каменских

Новости партнеров

Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Помидоры дольками без стерилизации на зиму
Помидоры дольками без стерилизации на зиму
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Шизофрения или деменция? Фаны призывают «спасти Бритни Спирс»
Шизофрения или деменция? Фаны призывают «спасти Бритни Спирс»

Популярные статьи

Сегодня, 13:00Fun

Швед нашел на дне моря старый фотоаппарат: снимки на карте памяти чудом сохранились

Сегодня, 11:44Travel

В какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Олегу Виннику – 47: ответы на самые популярные google-запросы

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 31 июля: Водолеям нужно планировать встречи, а Рыбам – не суетиться

Вчера, 19:42Events

Гороскоп на завтра 31 июля 2020 года: кто из знаков зодиака найдет то, что потерял

Вчера, 17:48Travel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

Вчера, 16:08Шоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 73: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

День дружбы-2020: ТОП-7 звездных подружек

Вчера, 10:00Events

День ангела Марины-2020: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Вчера, 09:27Events

День дружбы-2020: яркие открытки, стихи и поздравления

Вчера, 05:55Fun

24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давности

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 30 июля: Стрельцам нужно выделить приоритеты, а Козерогам – качественно отдохнуть

29 июляEvents

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

29 июляFun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

29 июляТехно

Пентагон признал НЛО внеземными объектами

29 июляПсихология

Гороскоп на сегодня 29 июля: Весам можно планировать важные дела, а Скорпиону – держать себя в руках

Новости партнеров

Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Японські панкейки: сніданок, який полюблять і діти, і дорослі
Японські панкейки: сніданок, який полюблять і діти, і дорослі
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
П’ять місць для відпочинку недалеко від Києва
П’ять місць для відпочинку недалеко від Києва
Смородиновий джем. Легкий рецепт заготовки на зиму
Смородиновий джем. Легкий рецепт заготовки на зиму
Скумбрия, запеченная кусочками в духовке
Скумбрия, запеченная кусочками в духовке
Красивые и успешные звездные сестры
Красивые и успешные звездные сестры
Названо найкращі серіали 2020-го року
Названо найкращі серіали 2020-го року

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять