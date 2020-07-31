"Достала": Настя Каменских разозлила публику своими танцами в бикини: видео

Артистка поделилась соблазнительным видео в соцсети

Известная украинская певица Настя Каменских частенько радует своих поклонников яркими фото и видео в соцсетях.

Так, артистка опубликовала соблазнительное видео в своем Instagram, на котором она в белом купальнике снимает себя на камеру в зеркале и танцует, демонстрируя свою шикарную фигуру.

"Я бываю разной: #fashionchica #sunnychica #summerchica #chihuahuachica. Но сегодня я #chicabamboni. А какая #chica ты?", – подписала видео Настя с отсылкой к песне группы MOZGI – Chica Bamboni.

INSTAGRAM

"Шикарное тело", "Вау, красивей Насти, только сама Настя, супер-супер", "Секс-бомба", – написали поклонники Насти.

Однако были и те, кто раскритиковал артистку. Некоторые подписчики в комментариях под видео написали, что Настя чересчур часто начала публиковать фото и видео, на которых она позирует оголенной: "Если честно достала уже, одно и то же постоянно", "Зачем трусы на уши тянуть? Ощущение, что от ушей до колен", "Ты уже надоела со своими дурацкими танцами. Успокойся уже. Сделай что-то полезное", "Куда мир катится", "Пошло и тошно", "Жесть", "Ну, такое".

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Потап лирически поздравил Настю Каменских с Днем рождения – смотрите видео:

Напомним, Потап рассказал о бурном сексе с Настей Каменских в экстремальных местах. Ранее горячая Настя Каменских продемонстрировала фигуру в купальнике.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться