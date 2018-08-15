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Драма Тины Кароль: певица показала в день рождения покойного мужа трогательное фото с сыном

Этот день певица провела с 9-летним сыном Вениамином на природе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:57
Тина Кароль с сыном Вениамином. Фото: Instagram/tina_karol
Тина Кароль с сыном Вениамином. Фото: Instagram/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль, которая готовится установить абсолютный рекорд, поделилась с поклонниками парой семейных черно-белых фото с сыном Вениамином. Артистка опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram, оставив их без подписи.

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Тина Кароль с сыном Вениамином
Фото: Instagram/tina_karol

Как известно, 14 августа покойному мужу певицы Евгению Огиру исполнилось бы 38 лет. Этот день Тина провела с самым родным человеком – 9-летним сыном Вениамином.

Также на странице фан-клуба артистки появилось еще одно черно-белое фото, на котором крупно запечатлена Тина. Фотографию сопровождает надпись: "С днем рождения, моя вечность".

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Тина Кароль
Фото: Instagram/tinakarol_fantina

Напомним, Тина Кароль рассказала о личном кризисе.  Ранее мы писали,  что Тина Кароль открыла личный видеоканал о закулисной жизниКроме того, на одном из своих концертов Тина Кароль засветилась в смелом платье-мини на тонких бретелях нежно-голубого цвета.

 

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Источник: "Сегодня"
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