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Друг Ксении Собчак назвал возможную дату ее свадьбы с Константином Богомоловым

Свадьба российской ведущей состоится уже в сентябре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:37
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Друг российской ведущей Ксении Собчак, которую фанаты заподозрили в беременности, рассекретил возможную дату свадьбы звезды. Отметим, что телеведущая больше не скрывает отношения с режиссером Константином Богомоловым и даже публично призналась ему в любви.

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На своей странице в Instagram друг Ксении Станислав Садальский опубликовал ролик, на котором влюбленные прыгают из трамплина в море. Ко всему, мужчина указал дату с хештегом – 13 сентября. Как предположили подписчики, 13 сентября – это и есть дата церемонии бракосочетания Собчак и Богомолова.

INSTAGRAM (@stassadal)

"Главное гламурное событие сентября.... Свадебная церемония была настолько длинной, что к ее концу невеста была уже на седьмом месяце... Совет да любовь, мне нравится эта пара", – написал под видео российский актер.

Отметим, что еще в начала августа этого года в СМИ просочилась информация о том, что Ксения Собчак и Константин Богомолов готовятся к свадьбе в сентябре. Сами влюбленные пока эту информацию никак не комментируют.

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