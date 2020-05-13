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Друг Жигунова раскрыл правду болезненного разрыва актера с Заворотнюк: "После расставания его как подменили"

Российского артиста как будто подменили после разрыва

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:31

Друг российского актера Сергея Жигунова заявил, что после расставания с Анастасией Заворотнюк артиста как будто подменили. К слову, до этого Сергей продал загородный дом, в котором они с "няней Викой" проводили время. По словам соседа Жигунова по даче Сергея Заграевского, актер продал недвижимость из-за болезненного разрыва отношений.

В интервью изданию "Собеседник" Заграевский заявил, что роман с Заворотнюк был самым счастливым периодом жизни Жигунова. Разрыв он пережил сложно, а после этого его как будто подменили.

Актеры Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк
Актеры Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

"Если мы хотим понимать, что такое для Жигунова история с Настей Заворотнюк, мы должны знать предысторию дачи всеми нами любимого актера. Дача для Сергея была всем на свете! У меня сложилось впечатление, что он в жизни ничего так не любил, как эту дачу. Он здесь вылизывал каждый уголочек, каждую деревяшку, лично руководил рабочими. После расставания с Настей Заворотнюк Сергея как подменили. Он сдержанно здоровался, не было уже той открытой жигуновской улыбки, перестал мне показывать свои дачные новшества. Раньше, как только что-то построит, сделает новый пруд или придумает новый дизайн дорожек, всегда меня приглашал оценить, похвастаться. Вскоре после ухода Насти исчез отсюда и Жигунов", – рассказывает друг актера.

Почему Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме, смотрите в сюжете:

Также Заграевский не обошел вниманием новый роман Сергея с Викторией Ворожбит. К слову, многие поклонники нашли сходство избранницы актера с Анастасией Заворотнюк: "Искренне желаю ему счастья, чтобы у него никогда не было больше столь горького расставания, как с Настей. Хотя, наверное, такая сильная любовь бывает один раз в жизни".

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Ранее российская актриса Ольга Прокофьева, которая исполнила роль Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", прокомментировала состояние больной раком коллеги. Она обнадежила, что с Настей все будет хорошо.

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