Друзья отговаривали Меган Маркл от брака с принцем Гарри

Экс-актриса призналась, что была наивной американкой

Меган Маркл Фото: Getty Images

На днях в Британии состоялась премьера документального фильма о принце Гарри и его жене Меган Маркл под названием "Гарри и Меган: африканское путешествие". Отметим, что откровения, которыми супруги поделились с общественностью, уже успели возмутить членов королевской семьи. А принц Уильям и вовсе опечален, что его младший брат вынес ссоры из избы, рассказав о непростых братских отношениях.

О путешествии Меган Маркл в Южную Африку смотрите в сюжете:

Более того, и сама экс-актриса не стала таить подробности их знакомства с будущим супругом. А точнее – реакцию ее друзей на союз британца со статусом и простой американки. В документальном фильме ITV Меган Маркл заявила, что жила во время беременности в постоянном напряжении из-за давления прессы, которые постоянно пытались отыскать скандальные новости о ее семье. Об этом и предупреждали ее друзья после знакомства с наследником престола, пишет CNBC.

"Когда я впервые встретила своего нынешнего мужа, мои друзья были очень счастливы, потому что я была счастлива. Но мои британские друзья сказали: "Мы уверены, что он замечательный, но ты не должна этого делать, поскольку британские таблоиды разрушат твою жизнь". Но я очень наивная, американка, и у нас такого нет, поэтому я ответила: "О чем вы говорите? В этом нет никакого смысла! Обо мне не пишут в таблоидах", – рассказывает Меган Маркл.

Напомним, что ранее принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид. Как утверждает принц Гарри, журналисты издания намеренно вырезали из текста письма определенные фразы и слова, дабы исказить содержание.

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