Дуа Липа, Бейонсе и Pink: названы все победители музыкальной премии Brit Awards
Открыл церемонию Хью Джекмана, который исполнил песню The Greatest Show
В Лондоне 20 февраля прошла церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которая является британским аналогом американской премии "Грэмми". Церемония началась очень эффектно – с выступления актера Хью Джекмана, который исполнил песню The Greatest Show из фильма "Самый шоумен".
Награду Brit Awards за лучший сингл получила песня Дуа Липы и Кельвина Харриса One kiss.
Лучшими певцом и певицей стали Джордж Эзра и Джорджа Смит.
Премию как лучшая иностранная группа получили дуэт супругов Бейонсе и Джей Зи. Однако они не смогли прибыть на церемонию, чтобы забрать свою награду.
Награду как лучшая иностранная исполнительница получила Ариана Гранде. Она поблагодарила в видеообращении своих поклонников и лейбл.
В категории лучшая британская группа, где награду впервые могла получить команда, состоящая только из девушек Little mix, они уступили коллективу The 1975.
Неожиданный рекорд установила американская певица Pink. Она стала первым иностранным исполнителем, получившим награду Brit Awards за выдающийся вклад в музыку.
Напомним, в Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения музыкальных наград "Грэмми". Триумфаторами премии в этом году стали много знаменитостей – Леди Гага, Ариана Гранде, которая бойкотирует премию, Дуа Липа, Дрейк и другие. Отметим также, что лидер группы Soundgarden Крис КОрнелл был посмертно награжден "Грэмми" в номинации "Лучшее рок-исполнение". Неожиданно на сцене церемонии появилась супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель Обама.
Отметим, что известная американская певица Ариана Гранде решила бойкотировать церемонию вручения премии "Грэмми 2019" из-за большого конфликта с продюсерами премии.
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