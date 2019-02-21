Дуа Липа, Бейонсе и Pink: названы все победители музыкальной премии Brit Awards

Открыл церемонию Хью Джекмана, который исполнил песню The Greatest Show

Pink Фото: Getty Images

В Лондоне 20 февраля прошла церемония вручения музыкальной премии Brit Awards, которая является британским аналогом американской премии "Грэмми". Церемония началась очень эффектно – с выступления актера Хью Джекмана, который исполнил песню The Greatest Show из фильма "Самый шоумен".

Награду Brit Awards за лучший сингл получила песня Дуа Липы и Кельвина Харриса One kiss.

Дуа Липа Фото: Getty Images

Лучшими певцом и певицей стали Джордж Эзра и Джорджа Смит.

Джорджа Смит Фото: Getty Images

Премию как лучшая иностранная группа получили дуэт супругов Бейонсе и Джей Зи. Однако они не смогли прибыть на церемонию, чтобы забрать свою награду.

Награду как лучшая иностранная исполнительница получила Ариана Гранде. Она поблагодарила в видеообращении своих поклонников и лейбл.

В категории лучшая британская группа, где награду впервые могла получить команда, состоящая только из девушек Little mix, они уступили коллективу The 1975.

Pink Фото: Getty Images

Неожиданный рекорд установила американская певица Pink. Она стала первым иностранным исполнителем, получившим награду Brit Awards за выдающийся вклад в музыку.

Напомним, в Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения музыкальных наград "Грэмми". Триумфаторами премии в этом году стали много знаменитостей – Леди Гага, Ариана Гранде, которая бойкотирует премию, Дуа Липа, Дрейк и другие. Отметим также, что лидер группы Soundgarden Крис КОрнелл был посмертно награжден "Грэмми" в номинации "Лучшее рок-исполнение". Неожиданно на сцене церемонии появилась супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель Обама.

Отметим, что известная американская певица Ариана Гранде решила бойкотировать церемонию вручения премии "Грэмми 2019" из-за большого конфликта с продюсерами премии.

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