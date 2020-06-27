Дуэт TamerlanAlena отметили годовщину брака венчанием в церкви – фото

Пара пришла на церемонию обмена клятвами в свитшотах и кроссовках

Участники украинского R&B дуэта TamerlanAlena, которые недавно выпустили ироничный трек о кризисе, отметили 7-ю годовщину брака. Исполнители в такой знаковый для себя день решили обвенчаться в церкви и скрепить союз клятвами. Фотографией с церемонии Тамерлан поделился в своем Instagram.

На сцене TamerlanAlena выступают уже 11 лет. Супруги проводят время вместе не только дома, но и на репетициях, в студии звукозаписи, на гастролях и съемках. Однако накануне, впервые за все это время, Alena Omargalieva представила сольный трек без своего коллеги и мужа.

Так, в церкви Алена и Тамерлан появились в спортивных свитшотах и кроссовках.

"Спасибо Господу за встречу, а тебе за каждый день", – написал в посте исполнитель, обратившись к любимой.

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Напомним, что супруги воспитывают 6-летнего сына Тимура. Мальчик так же, как и его звездные родители, увлекается музыкой. Пара же не скрывает малыша от публики и охотно делится его фотографиями в социальной сети.

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Мы также писали, что TamerlanAlena вспомнили начало своих отношений в новой песне "Не уходи домой".

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