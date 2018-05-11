Дуэйн Джонсон требует с киностудий по миллиону долларов за рекламу своих фильмов в Instagram

За свой следующий фильм Джонсон получит порядка 22 миллионов долларов

Дуэйн Джонсон. Фото: AFP

Неожиданно оказавшись одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров, Дуэйн Джонсон прямо сейчас может себе позволить очень многое – например, требовать дополнительные деньги за продвижение фильмов, в которых снялся, в своем Instagram.

Как утверждают инсайдеры Variety, за свой следующий фильм, "Красное уведомление", Дуэйн Джонсон получит порядка 22 миллионов долларов. Один из этих миллионов студия Universal заплатит Дуэйну только за то, что он будет продвигать фильм в своем Instagram, Twitter и Facebook. В одном только Instagram у Джонсона – 104 миллиона подписчиков, так что этот миллион на рекламу от лица самого Дуэйна – возможно, вполне оправданные и эффективные рекламные расходы.

Пока о новом фильме Дуэйна (кроме того, какие деньги за него получит актер) практически ничего не известно, но дата премьеры уже назначена – 11 июня 2020 года. Самому Джонсону в боевике предстоит сыграть агента Интерпола, который отправляется на поиски неуловимого похитителя картин и других произведений искусства. По слухам, компанию Джонсону в картине может составить Галь Гадот, с которой он уже успел поработать в "Форсажах".

Недавно звезда франшизы "Форсаж" Дуэйн "Скала" Джонсон стал отцом.

Также Дуэйн Джонсон, известный, как Скала, рассказал о тяжелом периоде его юности.

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