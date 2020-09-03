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Дуэйн "Скала" Джонсон с маленькими детьми и женой тяжело переболел коронавирусом

Сегодня, 11:15

Артист записал видеообращение, где рассказал о болезни

Знаменитый американский актер Дуэйн Джонсон, известный также как "Скала", вместе со своей семьей – женой Лорен и маленькими дочками, переболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, записав видеообращение подписчикам.

"Я, моя жена Лорен, а также мои маленькие дочки – все мы получили положительный результат теста на COVID-19. Хочу сказать вам, что это была одна из самых сложных и тяжелых вещей, которые нам когда-либо приходилось пережить, как семье. И лично для меня – тоже", – сказал актер в видеообращении.

Дуэйн признался, что коронавирус он перенес тяжелее, чем травмы и переломы, которых у актера было немало. Сейчас здоровью семьи Джонсона ничего не угрожает. По словам актера, они с женой и детьми "стали более сильными и здоровыми", пройдя через испытание коронавирусом.

INSTAGRAM

"Оставайтесь дисциплинированными. Укрепите свою иммунную систему. Стремитесь к хорошему самочувствию. Наденьте маску. Защитите свою семью. Строго следите за тем, кто приходит к вам в гости. Оставайся позитивным. И заботьтесь о своих близких. Будьте здоровы, друзья мои", – подписал видеоролик актер.

Отметим, что Дуэйн и его жена Лорен воспитывают двух маленьких дочек: 4-летнюю Жасмин и 2-летнюю Тиану.

Напомним, Дарья Петрожицкая рассказала поклонникам о своем самочувствии во время лечения коронавируса. Напомним, что 1 сентября Дантес рассказал о состоянии Нади Дорофеевой, у которой подозревали коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус Дуэйн Джонсон
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