Дуэйн "Скала" Джонсон с маленькими детьми и женой тяжело переболел коронавирусом

Артист записал видеообращение, где рассказал о болезни

Знаменитый американский актер Дуэйн Джонсон, известный также как "Скала", вместе со своей семьей – женой Лорен и маленькими дочками, переболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, записав видеообращение подписчикам.

"Я, моя жена Лорен, а также мои маленькие дочки – все мы получили положительный результат теста на COVID-19. Хочу сказать вам, что это была одна из самых сложных и тяжелых вещей, которые нам когда-либо приходилось пережить, как семье. И лично для меня – тоже", – сказал актер в видеообращении.

Дуэйн признался, что коронавирус он перенес тяжелее, чем травмы и переломы, которых у актера было немало. Сейчас здоровью семьи Джонсона ничего не угрожает. По словам актера, они с женой и детьми "стали более сильными и здоровыми", пройдя через испытание коронавирусом.

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"Оставайтесь дисциплинированными. Укрепите свою иммунную систему. Стремитесь к хорошему самочувствию. Наденьте маску. Защитите свою семью. Строго следите за тем, кто приходит к вам в гости. Оставайся позитивным. И заботьтесь о своих близких. Будьте здоровы, друзья мои", – подписал видеоролик актер.

Отметим, что Дуэйн и его жена Лорен воспитывают двух маленьких дочек: 4-летнюю Жасмин и 2-летнюю Тиану.

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