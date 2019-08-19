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Дуэйн "Скала" Джонсон женился на Гавайях: романтические кадры

Голливудский актер узаконил отношения спустя 13 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Дуйэн Джонсон с Лорен Хашиан
Дуйэн Джонсон с Лорен Хашиан
Фото: Getty Images

Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон порадовал поклонников неожиданной новостью – знаменитость тайно женился на Гавайях. 

Также смотрите в видео, как Хайди Клум и Том Каулиц сыграли роскошную свадьбу:

О том, что 47-летний Дуйэн Джонсон женился стало понятно по опубликованным фото торжества на странице в Instagram. Актер решил узаконить отношения с Лорен Хашиан спустя 13 лет совместной жизни. Романтические кадры у испанского берега Средиземного моря стали полной неожиданностью для поклонников звезды фильмов "Джуманджи: Зов джунглей", "Зубная фея" и серии картин "Форсаж".

INSTAGRAM (@therock)

"Мы сделали это!", – написал актер под романтическими кадрами. 

Отметим, что у Дуйэна и Лорен подростают две дочки – трехлетняя Джасмин и Тиана, которая родилась в апреле 2018 года. Изначально Джонсон и Хашиан планировали свадьбе в прошлом году весной, но невеста неожиданно забеременела во второй раз, и церемонию решили перенести. 

INSTAGRAM (@laurenhashianofficial)

Лорен Хашиан является продюсером и дочерью покойного армяно-американского музыканта Сиба Хашиана, барабанщика группы Boston.

Напомним, что ранее Дуэйн Джонсон показал фото со съемок продолжения "Джуманджи". А также сообщалось, что недавно актер стал очевидцем природного катаклизма, коснувшегося юга Калифорнии.

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