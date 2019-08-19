Дуэйн "Скала" Джонсон женился на Гавайях: романтические кадры
Голливудский актер узаконил отношения спустя 13 лет
Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон порадовал поклонников неожиданной новостью – знаменитость тайно женился на Гавайях.
Также смотрите в видео, как Хайди Клум и Том Каулиц сыграли роскошную свадьбу:
О том, что 47-летний Дуйэн Джонсон женился стало понятно по опубликованным фото торжества на странице в Instagram. Актер решил узаконить отношения с Лорен Хашиан спустя 13 лет совместной жизни. Романтические кадры у испанского берега Средиземного моря стали полной неожиданностью для поклонников звезды фильмов "Джуманджи: Зов джунглей", "Зубная фея" и серии картин "Форсаж".
"Мы сделали это!", – написал актер под романтическими кадрами.
Отметим, что у Дуйэна и Лорен подростают две дочки – трехлетняя Джасмин и Тиана, которая родилась в апреле 2018 года. Изначально Джонсон и Хашиан планировали свадьбе в прошлом году весной, но невеста неожиданно забеременела во второй раз, и церемонию решили перенести.
Лорен Хашиан является продюсером и дочерью покойного армяно-американского музыканта Сиба Хашиана, барабанщика группы Boston.
Напомним, что ранее Дуэйн Джонсон показал фото со съемок продолжения "Джуманджи". А также сообщалось, что недавно актер стал очевидцем природного катаклизма, коснувшегося юга Калифорнии.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram