"Думал, что умру": Рианна спасла отца от коронавируса и сделала пожертвование

Певица отдала 2,1 миллиона долларов на помощь жертвам насилия

Американская певица Рианна не стоит в стороне и активно принимает участие в борьбе с пандемией коронавируса. Недавно мировая звезда пожертвовала 5 миллионов долларов из принадлежащего ей фонда Clara Lionel Foundation. Большая часть суммы направлена на поддержку медиков. Теперь же она спасла родного отца – 66-летнего Рональда Фенти от COVID-19. Узнав о его заражении, певица сразу же купила ему аппарат искусственной вентиляции легких и отправила на Барбадос.

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"Она так много для меня сделала. Я это очень ценю. Честно говоря, я думал, что умру", – сказал отец певицы.

Отец Рианны Фото: Getty Images

Как сообщает журнал Paper, Рианна вместе с исполнительным директором компании Twitter Джеком Дорси пожертвовали по 2,1 миллиона долларов в фонд Mayor's Fund for Los Angeles. Фонд оказывает помощь жертвам домашнего насилия, которые пострадали во время карантина.

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Пожертвование в размере 4,2 миллиона долларов будет направлено на 10-недельную поддержку жертвам, которая включает в себя предоставление жилья, питания и консультаций пострадавшим, в том числе детям, которые подверглись бытовому насилию.

Напомним, что Мадонна также пожертвовала миллион долларов на лекарства от COVID-19.

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