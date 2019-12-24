"Думала, что хотят увидеть меня голой": Оля Полякова рассказала, почему однажды пропустила Новый год

Два года назад Оля Полякова случайно пропустила Новый год

Певица Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярная украинская певица Оля Полякова на съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, рассказала, что она делала в гримерке, пока люди праздновали Новый год.

Как тренируется Оля Полякова – смотрите видео:

Оля Полякова известна своими масштабными шоу, а невероятной энергетикой всегда делится с поклонниками. Певица признается – уже много лет она в новогоднюю ночь работает. Королева ночи вспомнила Новый год, который она встретила очень необычно. А точнее – просто его пропустила.

Певица Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Это было два года назад. Я тогда работала, помню, сидела в гримерке, должна была выступать сразу после Нового года – отбили куранты, люди чокнулись и выходит "праздник". Пока переодевалась со своей костюмершей, мы заговорились, надевали какие-то колготы, и вдруг к нам стучатся в дверь. А мы отвечаем – не стучите, не заходите. Минут через 15 открываем дверь – оказалось, что мы Новый год пропустили, даже не чокнулись. Думали, что хотят к нам зайти и увидеть меня голую, а они просто хотели сказать, что Новый год наступает. Так что тогда я ничего не успела загадать, но год был классным!" – поделилась историей певица за кулисами новогоднего шоу телеканала "Украина".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.