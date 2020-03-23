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"Думаю, я полностью выздоровела": Ольга Куриленко рассказала о симптомах и показала фото после COVID-19

Актриса постоянно чувствовала усталость

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:25

Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко еще на прошлой неделе заявила, что заразилась коронавирусом. Во время болезни звезда находилась в Лондоне, однако не в больнице, а на самоизоляции. Недавно Ольга Куриленко объяснила, почему боролась с коронавирусом в одиночку, а теперь и вовсе заявила, что ей удалось вылечиться от тяжелого недуга.

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На своей странице в Instagram актриса рассказала, какие симптомы у нее были на протяжении болезни – слабость, высокая температура и легкий кашель. Теперь же Ольга Куриленко чувствует себя лучше, а симптомов почти нет.

Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса
Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса
Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

"Думаю, я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь", – написала Куриленко.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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