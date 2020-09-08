Два неожиданных слова, которые принц Гарри сказал Меган Маркл на их свадьбе – что обеспокоило герцога Сассекского

Кое-что смутило принца Гарри на свадьбе с Меган Маркл

В новой биографической книге о принце Гарри и Меган Маркл "Обретение свободы" (Finding Freedom) авторы Омид Скоби и Кэролин Дюран рассекретили ранее неизвестные детали свадьбы герцогов Сассекских. В 2018 году Меган Маркл и принц Гарри стали одной из самых обсуждаемых пар, а их свадьба приковала внимание миллионов. Теперь же стало известно, что герцоги Сассекские, против которых в США создали петицию, говорили друг другу пока ехали в карете. Об этом пишет Marie Claire.

Омид Скоби и Кэролин Дюран привлекли специалистов, которые умеют читать по губам, и оказалось, что принц Гарри чувствовал себя некомфортно, сидя в экипаже.

Когда Меган Маркл увидела огромную толпу, которая собралась возле замка, она воскликнула лишь одно слово: "Вау!".

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

В то время, когда они на карете покидали часовню Святого Георгия и махали толпе, принц Гарри был смущен другой вещью.

"Сидя в карете рядом со своей невестой, Гарри рассмеялся, поскольку его брюки были "слишком тесными", – пишут авторы книги.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: instagram.com/sussexroyal

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл впервые за долгое время дала интервью и высказалась о переезде в США.

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